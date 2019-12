Barcelona hitro povišala plačo vzhajajočemu zvezdniku

Šele 17-letni Anssumane Fatije že lep čas prepoznaven obraz prve ekipe Barcelone, v kateri se je sploh na začetku nove sezone že nekajkrat izkazal ter zabil tudi dva gola. Fati, ki je do začetka sezone igral za ekipo Barcelone do 19 let, je oktobra v Podgorici že debitiral tudi za mlado špansko reprezentanco, medtem ko je tudi stari (novi) selektor Luis Enrique nedavno priznal, da ima vse možnosti za uvrstitev v kader pred prihajajočim Eurom 2020.

FATI

Barcelona je v sredo potrdila, da je s Fatijem podpisala novo pogodbo, ki sicer še vedno velja do leta 2022 (z možnostjo podaljšanja še za dve sezoni), močno pa je poskočila plača nogometaša, čigar korenine izhajajo iz Gvineje Bissau. Poskočila je tudi njegova odkupna klavzula, ki je s 100 milijonov evrov narasla na 170 milijonov, v trenutku podpisa prve profesionalne pogodbe z Barco pa bo še višja (400 milijonov). Dnevnik MARCAje v sredo zvečer na svoji spletni strani poročal, da so se pogajanja začela že pred časom in da so se za novo pogodbo hitro dogovorili.

Na podpisu pogodbe vsi 'težkokategorniki'

"FC Barcelona in Ansu Fati sta dosegla dogovor za izboljšanje igralčeve pogodbe do 30. junija 2022, ki jo je moč podaljšati za dve sezoni, njegova odkupna klavzula pa je zvišana s 100 na 170 milijonov evrov,"piše na uradni spletni strani Barcelone, kjer so na produkta svoje klubske šole La Masie izjemno ponosni.

"Klavzula se bo povišala na 400 milijonov evrov, ko bo igralec podpisal profesionalno pogodbo kot polnopravni član Barcine prve ekipe,"so še dodali in postregli s podobami iz pisarn kluba, kjer so Fatiju družbo delali tudi predsednik Josep Maria Bartomeu, direktor mladinskega pogona Silvio Elias, izvršni direktor Oscar Grau, tehnični sekretar in legenda kluba Eric Abidals sodelavcem Ramonom Planesomter tehnični sekretar Barcelonine B-ekipe, še ena klubska legenda Jose Mari Bakero.

BARCELONA

'Najboljša šola na svetu'

La Masio je Fati na spletni strani Barcelone opisal kot "najboljšo šolo na svetu", o vzponu svojega nogometaša pa so pri katalonskemu velikanu dodali, da je bil "meteorski" vse od njegovega prihoda v klub leta 2012, ko je štel vsega deset let. Že se je vpisal v klubsko zgodovino kot najmlajši vseh časov z doseženim golom na prvenstveni tekmi (16 let in 304 dni), je pa tudi najmlajši član Barcelone, ki je začel kakšno tekmo na Camp Nouu oziroma nastopil v Ligi prvakov.

"Zame je La Masia najboljša šola na svetu. Pomagali so mi od prvega dne, ko sem prišel, in izjemno sem hvaležen vsem, ki delajo tam," je za uradno spletno stran kluba dejal Fati. "Vsi so spektakularni. Od prvega dne sem se učil od vseh. Nudili so mi oporo tudi v težkih trenutkih. Vsakodnevno delo z najboljšimi je uresničitev sanj, a tudi nagrada. Od zdaj naprej moram še naprej delati, še bolj trdo kot kadarkoli, da bi še naprej dobival priložnosti in še naprej užival. Vse ostalo bo prišlo kasneje.”