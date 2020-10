Barcelona ima dovolj: zaradi sodniških napak pritožba na špansko nogometno zvezo

Sporno dosojena enajstmetrovka v drugem polčasu El clasica, ko je Clement Lenglet povlekel Sergia Ramosa, ta pa je teatralno padel, je sodu izbila dno, menijo pri Barceloni. Na Camp Nouu so prepričani, da so odločitve VAR-a uperjene proti njim in obenem favorizirajo Real iz Madrida.

Prav zato so pritožbenemu pismu, ki so ga naslovili na RFEF, dodali tudi posnetke dveh srečanj galaktikov, ko je sistem VAR po mnenju Barcelone posredoval v korist Madridčanov. Govora je o obračunih Reala z Barco in Betisom. Poleg tega pri Blaugrani od domače zveze zahtevajo, naj javno objavi posnetke pogovorov med glavnimi in stranskimi sodniki v akcijah, ko so bile sprejete nekatere sporne odločitve.