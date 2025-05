Atletico in Real Madrid do zmage, Villarreal ugnal Barcelono

Atletico suveren proti Betisu

Mrežo je že v 10. minuti zatresel Julian Alvarez , do konca prvega polčasa pa je bil natančen še Robin Le Normand . Izid je sicer v 67. minuti znižal Pablo Fornals , a to ni Betisu prav nič pomagalo. Manj kot deset minut kasneje je do drugega zadetka prišel Alvarez, v šesti minuti sodniškega dodatka pa je končni izid 4:1 postavil Angel Correa .

Oblaku lahko zamoro vzame le še čudež

Na 36 tekmah je prejel 30 golov, 29 pa jih je prejel tudi njegov največji rival za to nagrado, vratar Real Madrida Thibaut Courtois , vendar na petih tekmah manj. To pomeni, da ima slovenski reprezentančni vratar koeficent 0,83 prejetih zadetkov na tekmo, Belgijec pa 0,94. Nagrada je tako praktično že njegova, s tem pa bo postal prvi vratar v zgodovini, ki jo bo osvojil šestkrat.

Real Madrid strl Sevillo

Courtois sicer v predzadnjem krogu ni prejel nobenega zadetka. Galaktiki so se v gosteh merili proti Sevilli in njenega odpora kljub temu, da so zaradi rdečih kartonov domači ostali brez dveh igralcev, niso strli vse do 75. minute. Takrat so Madridčani povedli po zadetku Kyliana Mbappeja, končni izid pa 2:0 pa je postavil Jude Bellingham.

Mbappe je z 29. golom v španskem prvenstvu na lestvici strelcev povišal prednost pred Robertom Lewandowskim, ki jih je dosegel 25. S tem je Francoz zelo blizu temu, da osvoji nagrado Pichichi, ki jo prejme najboljši strelec španskega prvenstva.