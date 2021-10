Barcelona in Boca Juniors se bosta s prijateljsko tekmo poklonila legendi

Tekmo bodo igrali na stadionu Mrsool Park, ki lahko sprejme 25.000 gledalcev.

Kot so pojasnili v klubu, bodo prijateljsko tekmo odigrali v spomin na Maradono, ki je v obeh moštvih pustil velik pečat. Za Boco je prvič zaigral v sezoni 1981/82, ob koncu kariere pa še med letoma 1995 in 1997. Pri Barceloni pa je igral med letoma 1982 in 1984 na skupno 58 tekmah, osvojil je tri lovorike: španski pokal, španski superpokal in ligaški pokal.

Njegova nekdanja kluba sta se doslej pomerila desetkrat, nazadnje na tekmi za pokal Joan Gamper leta 2018, ki jo je Barca dobila s 3:0.