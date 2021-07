Neymar in Barcelona pravni spor končala na prijateljski način

Ko je brazilski zvezdnik Neymar poleti leta 2017 zapustil tabor Barcelone in se preselil k francoskemu velikanu PSG, je za seboj pustil pravi vihar. Brazilec je bil igralec Barcelone od sezone 2013/14 do 2016/17. Po prihodu iz FC Santos je brazilski superzvezdnik na Camp Nouu dosegel veliko uspehov, zbral 189 nastopov ter zabil 105 golov. Skupaj z Lionelom Messijem in Luisom Suarezom je tvoril slovito trojico. Parižani so takrat za Brazilca plačali rekordno odškodnino, in sicer 222 milijonov evrov. Najdražji nogometni prestop v zgodovini je kmalu zatem končal na sodišču. Omenjene zadeve so najverjetneje bile tudi kamen spotike pri morebitni vrnitvi Neymarja na Camp Nou, o kateri se je šušljalo.

Neymar naj bi takrat dobil dodatnih 26 milijonov evrov bonusa za zvestobo, po tem, ko je leta 2016 podaljšal pogodbo s Katalonci. Prestop v Pariz so takrat formalno uredili s 1. avgustom, ko se je sprožila omenjena klavzula. Katalonci so denar zadržali ter ga skušali ubraniti po sodni poti. Interpretacija pogodbenih določil je bila srž spora, ki je odprla pravo fronto na relaciji Barcelona–Neymar. Odprti naj bi bili kar trije sodni primeri. Neymar je katalonski klub (zaradi kršitve pogodbe) tožil za 46,3 milijona evrov, Barcelona pa je od Neymarja zahtevala 16,7 milijona evrov.