Barcelona in Osasuna polfinalistki španskega kraljevega pokala

Čeprav so se gostje iz Sociedada prikazali v zelo dobri luči, na koncu niso uspeli zdržati pritiska Barcelone. Ta je bila sicer večji del srečanja na Camp Nou boljši tekmec, pripravila si je več zrelih priložnosti in eno od teh je v sedmi minuti nadaljevanja izkoristil Ousmane Dembele z neobranljivim strelom z roba kazenskega prostora.

Velja dodati, da je Real iz Sociedada od 40. minuti igral z igralcem manj, saj je bil zaradi pregrobe igre oziroma ostrega prekrška nad Sergijem Busquetsom pri gostih izključen Brais Mendez.

To je bil že 27. zaporedni poraz moštva iz Sociedada na kultnem Camp Nouu.

Srhljivka med Osasuno in Sevillo pripadla prvi

Še bolj zanimivo in napeto je bilo v Osasuni, kjer sta se za preboj med štiri najboljša moštva omenjenega tekmovanja pomerili zasedbi domače Osasune in Seville.

Če v prvem polčasu nismo videli veliko iigre, pa je nadaljevanje tekme prineslo dva zadetka in podaljšek. Najprej so dovodstva prišli domači nogometaši, ko je bil 71. minuti natančen Chimy Avila. Vse do globokega sodnikovega dodatka - natančneje do 94. minute - je kazalo na zmago Osasune po rednem delu tekme, nato pa je na sceno stopil eden od zvezdnikov gostujoče ekipe Youssef En-Nesyr, ki je izid izenačil za kasnejši podaljšek.

Trenutek odločitve je nastopil v deveti minuti prvega dela podaljška, ko je bil uspešen Abdessamad Ezzalzouli.

Španski kraljevi pokal, četrtfinale, izida:

Barcelona - Real Sociedad 1:0 (0:0)

Dembele 52.

Osasuna - Sevilla 2:1 (0:0)

Avila 71., Ezzalzouli 99.; En-Nesyr 94.