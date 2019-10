Barcelona in Real gledata v prihodnost: Malen in Haland naslednji tarči

Velikana španskega prvenstva Barcelona in Real Madrid naj bi podrobno spremljala razvoj dveh talentiranih napadalcev, ki sta v tej sezoni Lige prvakov že nekajkrat zablestela. Katalonci so "vrgli oko" na Nizozemca Donyella Malena (PSV Eindhoven), medtem ko Madridčani razmišljajo o norveški senzaciji v vrstah Red Bull Salzburga Erlingu Halandu.

Haland (na fotografiji) slavi po svojem zadetku na Anfieldu v Ligi prvakov. FOTO: AP

Po poročanju madridskega dnevnika ASReal Madrid vztraja pri svoji "politiki pozornih ušes in odprtih oči", ko gre za iskanje najbolj talentiranih mladih nogometašev. Enega Norvežana so pred leti že pripeljali, Martin Odegaard trenutno sicer blesti na posoji pri Real Sociedadu, kaj kmalu pa bi se lahko rojaku v Madridu pridružil še Erling Haland. Postavni 19-letni napadalec Red Bull Salzburga je v tej sezoni dosegel že 18 golov na 11 tekmah, najodmevnejši so bili njegovi trije zadetki v mreži belgijskega Genka ob debiju v Ligi prvakov, ko je za več kot dve leti podrl rekord ukrajinske legende Andrija Ševčenkakot najmlajši s hat-trickom med evropsko elito. Nato je 1,94 metra visoki strelec zatresel še mrežo Liverpoola na Anfieldu, kjer so rdeči v nori tekmi uspeli premagati goste s Solnograškega (4:3). HALAND (Zaenkrat) še ni preveč drag

"Strategija kluba se ni niti malo spremenila, čeprav je v ekipi že lep šopek mladih tujih talentov (Valverde, Vinicius, Rodrygo ...) ali pa nabirajo kilometre na drugih lokacijah v čakanju na povratek domov (Odegaard, Kubo in na primer Lunin)," poroča AS. Madridski dnevnik dodaja, da bi se Haland popolnoma skladal s to filozofijo, njegova cena (Salzburg je zanj leta 2018 plačal vsega pet milijonov evrov) pa ne bi bila pretirana, specializirana spletna stran Transfermarkt.de trenutno tržno vrednost Skandinavca ocenjuje na 12 milijonov evrov. Vrhunci tekme Liverpool‒Salzburg (pri 2:30 na posnetku):

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na dieti Cristiana Ronalda

"Talent ni vprašljiv. Na Norveškem se poznavalci in navijači še niso odločili, kateremu supernapadalcu je bolj podoben. Nekateri verjamejo, da (Marcu) Van Bastenu, drugi se odločajo za modernejšega referenta, (Zlatana) Ibrahimovića. V tej nordijski državi je dvignil navdušenje, njegov izbruh pa spominja na tistega Odegaardovega (le leto je starejši od njega). Razvoj Halanda je bil dobesedno spektakularen. V zadnjih štirih letih se je raztegnil in zrasel za več kot dvajset centimetrov, do trenutnih 1,94 metra, kar pa ni nujno, da je končna višina. Do tega trenutka je kopiral dieto Cristiana Ronalda,"piše AS. Haland na naslovnici dnevnika ASz naslovom "Goli prihodnosti":

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zastopa ga vsemogočni italijanski agent Mino Raiola, ki naj bi z Norvežanovim blagoslovom zavrnil ponudbo Juventusa pred odhodom k Salzburgu. Njegov velik oboževalec naj bi bil tudi rojak na klopi Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer, a vprašanje je, če bo legendarni napadalec na klopi "vragov", ki so spet v hudih rezultatskih škripcih, zdržal toliko časa, da bi se prestop zgodil. "Tako dober je, da ga bomo morali skrivati," se je takrat, ko je Halanda kot 16-letnika vodil pri Moldeju in mu ponudil prve priložnosti v članski konkurenci, šalil Solskjaer, poroča AS. Madridski dnevnik še poroča, da Real torej podrobno spremlja talentiranega Norvežana, čeprav je klub poleti okrepil še ne 22-letni srbski napadalec Luka Jović. Prvi napadalec "kraljevega kluba" Karim Benzemabo namreč decembra dopolnil 32 let, Realu pa da naj ne bi bilo preveč mar, na katerem položaju potencialne okrepitve igrajo, le da izpolnjujejo postavljene kriterije klubske usmeritve. In Haland zaenkrat več kot očitno jih.

Malen (na fotografiji) v majici nizozemske izbrane vrste. FOTO: AP

Kdo bo naslednik Suareza pri Barceloni?

Medtem načrtovanje za prihodnost poteka tudi pri Realovi največji tekmici Barceloni. Prihodnost edinega pravega osrednjega napadalca v ekipi Luisa Suareza je še zavita v tančico skrivnosti, pogodba ga na Camp Nou veže le še do leta 2021, a bolj kot ne je že jasno, da je prioriteta Kataloncev nogometaš, ki bi bil podoben Urugvajcu. Po tem, ko so dolgo časa spremljali Jovića in je nekdanji član Benfice in frankfurtskega Eintrachta na koncu pristal v Realu, vodstvo španskih prvakov po poročanju dnevnika AS"išče naslednika Luisa Suareza", in sicer so pod drobnogledom napadalci, stari med 20 in 26 let, ne pa "nedosegljivi zvezdniki". MALEN Barci je zelo všeč tudi 22-letni Interjev Argentinec Lautaro Martinez, ki je za nameček tudi zadel na nedavnem medsebojnem obračunu v Ligi prvakov (2:1), a trenutno je morda še višje na seznamu želja mladi Nizozemec Donyell Malen. 20-letni član PSV Eindhovna, zanimivo, tudi Suarez je lep del svoje kariere preživel v Eredivisie (Groningen, Ajax), pa naj bi bil v prihodnjih mesecih oziroma letih tudi tarča Reala. Izjemna predstava Malena na septembrski tekmi državnega prvenstva proti Vitesseju, ko je zabil vseh pet golov proti ekipi slovenskega reprezentanta Tima Matavža:

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke