Barcelona in Real Madrid pred el clasicom izenačena na lestvici LaLige

Barcelona in Real Madrid sta po osmih krogih izenačena na vrhu lestvice. Oba imata po sedem zmag in remi; Katalonci pa so spredaj, saj imajo boljšo gol razliko: 20:1 - 19:7.

Edini zadetek je Barcelona prejela v drugem krogu 21. avgusta ob zmagi s 4:1 proti Real Sociedadu.

Na drugi strani je Real Madrid prejel sedem zadetkov, prav v prejšnjem krogu pa je Osasuna z remijem prekinila njegovo zmagovito serijo.