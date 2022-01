Barcelona in Real težje od pričakovanj upravičila vlogo izrazitih favoritov

Šele ko je trener Xavi Hernandez v nadaljevanju obračuna v igro poslal prvokategornika Gerarda Piqueja in Frenkieja De Jonga ter priložnost v napadu ponudil muhastemu Ousmaneju Dembeleju, so se stvari za do tedaj medlo Barcelono začele obračati na bolje.

Toda prvi so mrežo nasprotnika zatresli domači nogometaši Linares Deportiva, ki so prikazali odlično igro in dolgo časa držali 'Barco' v izgubljenem položaju. Že v 19. minuti je namreč spretni Diaz izkoristil neodločno posredovanje gostujočih branilcev za zasluženo vodstvo z 1:0. Blaugrana je potrebovala celih 44 minut, da je prišla do izenačenja, ko je rezervist Dembele z natančnim diagonalnim strelom uspel premagati vratarja Deportiva.

Da ni prišlo do prvovrstne senzacije, je poskrbel Ferran Jutgla, ki je smelo izkoristil lepo podajo Nica Gonzalesa za končnih 2:1 v korist Barcelone. Dodajmo, da se je v dresu Barcelone prvič po odhodu s Camp Noua pred leti vnovič "predstavil" nekoč izjemni brazilski reprezentančni bočni branilec Dani Alves, ki je pustil zelo dober vtis.