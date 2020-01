Barcelona išče napadalca: trenutno najresnejši kandidat Aubameyang

Katalonski časnik Mundo Deportivopovsem na vrh seznama želja vodstva Barcelone postavlja gabonskega napadalca in novega kapetana Arsenala Pierra-Emericka Aubameyanga. Nekdanji član Saint-Etienna in Borussie Dortmund je v preteklosti sicer večkrat javno dejal, da je njegova velika želja izpolniti obljubo, ki jo je dal pokojnemu dedku ‒ da bo nekoč oblekel dres velikega Barcinega tekmeca Real Madrida.

A to očitno ni odvrnilo zanimanja Kataloncev, ki mrzlično iščejo zamenjavo za nedavno operiranega Luisa Suareza, ki bo po prvotnih ocenah počival še štiri mesece. Odsotnost takšnega napadalca je po prepričanju madridskega dnevnika AS"preveč", če bi "želeli ostati v boju za LaLigo in Ligo prvakov", novega napadalca pa naj bi na ponedeljkovem sestanku zahteval tudi novi glavni trener članov Quique Setien. Ta je na prvi tekmi kot trener Kataloncev na Camp Nouu slavil minimalno zmago proti Granadi, za katero je vnovič poskrbel prvi strelec kluba Lionel Messi (1:0).

AUBAMEYANG

Iščejo specialista

"Na moči je (na ponedeljkovem sestanku z upravo, op. a.) pridobila ideja o iskanju 'devetice', napadalca kazenskega prostora in ne univerzalnega napadalca ali krilnega napadalca, ki zadeva. Prigarana zmaga z 1:0 proti Granadi je vplivala na Barcine namere,"piše barcelonski športni časnik Mundo Deportivo.

"Išče se specialist, ki bi lahko bil tudi član začetne postave. Če bo kdo prišel, ne bo še en (Kevin-Prince) Boateng. Kot je MD poročal že minuli teden, je Eric Abidal 'opravil vse potrebno' od poškodbe Suareza naprej. Tržišče je več kot dobro analizirano in kot je izvedel naš časnik, je ime, ki najbolj ustreza, Pierre-Emerick Aubameyang, 30-letni napadalec Arsenala, ki ima podpisano pogodbo do leta 2021. Inferiorna situacija 'gunnerjev' igra malce v prid ofenzivi 'blaugrane' za zbiratelja golov: zbral jih je 14 na 22 tekmah v Premier League 2019/20."

MORENO

Moreno bližje Barcini filozofiji, Aubameyang bolj primeren za 'trše' tekmece

Dodajajo, da Arsenal, ki na desetem mestu ravno za toliko točk zaostaja za četrtim mestom, ki prinaša Ligo prvakov, Aubameyanga ne bo spustil zlahka. Za nameček klubska blagajna na Camp Nouu ni preveč polna, omenjajo pa, da je Afričan dober prijatelj z Barcinima Francozoma Samuelom Umtitijemin Ousmanom Dembelejem, s katerim si je tudi delil slačilnico v Dortmundu.

Mundo Deportivoomenja tudi španskega reprezentanta Rodriga Morena (Valencia), medtem ko je še en katalonski športni dnevnik Sportpresenetil z omembo Nemca TimaWernerja(Leipzig). Moreno se po mnenju Munda Deportivabolj sklada z Barcinim slogom igre, saj ima "večjo kapaciteto za kombiniranje in igranje med linijami kot Aubameyang", ki pa je po drugi strani "hitrejši v tranziciji in telesno močnejši (1,87 metra višine)", kot takšen pa bi se bolje spopadel s "čvrstimi nasprotniki v Ligi prvakov", saj "bolje kot kdorkoli pozna angleški nogomet, glede na to, da so v osmini finala Liverpool, Manchester City, Chelsea in Tottenham".

WERNER

Izkušeni dvojec Giroud-Llorente

Tu sta tudi izkušena 33-letni Francoz Olivier Giroud, tudi sam nekdanji član Arsenala, in 34-letni Bask Fernando Llorente. Giroud, ki je trenutno član Chelseaja, je bil tik pred selitvijo k milanskemu Interju, a je vse skupaj zastalo po odhod Matttea Politanak Romi. Svetovni prvak s predlanskega mundiala v Rusiji je prva "špica" francoske izbrane vrste, a je v tej sezoni odigral le sedem ligaških tekem, bi pa predstavljal izkušenejšo in cenejšo opcijo ter omogočal neposrednejšo igro s hrbtom proti golu. Poznavanje in odlično sodelovanje z zvezdniško okrepitvijo te sezone Antoinom Griezmannom seveda prav tako ni nepomembno.

Llorente trenutno nosi dres Napolija, s katerim ima podpisano pogodbo do leta 2021, a je v tej sezoni odigral le tri tekme v Serie A. Prav Napoli je naslednji nasprotnik Barce v osmini finala Lige prvakov, v izločilnih bojih pa je nekdanji član Athletic Bilbaa, Juventusa, Seville in Swansea Cityja blestel že lani, ko je Tottenham tudi z njegovima zadetkoma na poti do finala izločil Borussio Dortmund, Manchester City in Ajax.