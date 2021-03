Barca izgubila še tožbo na evropskem sodišču

V ozadju je odločitev Evropske komisije, ki je davčne olajšave za omenjene španske klube ocenila kot državno pomoč klubom. Varuhi konkurence v Bruslju so namreč že leta 2016 ocenili, da je tovrstna finančna ugodnost nedopustna konkurenčna prednost za te klube. Španija je v zadnjih 20 letih omenjene klube namreč obravnavala kot neprofitne organizacije in zanje upoštevala davčno olajšavo v višini petih odstotkov. Evropska komisija je zato zahtevala poplačilo davkov. Po mnenju komisije so klubi španski državi dolžni po pet milijonov evrov, dokončno pa bodo številko opredelile davčne službe na Iberskem polotoku.