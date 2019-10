Barcelona izrazila podporo zaprtim politikom, Pique 'ponosen' na klub

Zanimivo je, da je tudi tokratna odločitev sodišča zelo blizu datumu velikega španskega obračuna med madridskim Realom in Barcelono (26. oktobra na Camp Nouu). Tako je bilo ne nazadnje tudi v primeru sojenja Lionelu Messiju zaradi davčne prevare. Na sodišču se je moral na enem od zaslišanj denimo zglasiti tri dni pred gostovanjem v Madridu. Po poročanju dnevnika MARCA zadnji dogodki skrbijo tudi vodstvo Reala, ki bo "maksimalno" okrepilo varovanje članskega moštva. To bo moralo zaradi zgodnjega začetka tekme (ob 13. uri) tudi prenočiti v katalonski metropoli.

"Zapor ni rešitev," so sporočili pri Barceloni in pozvali, da se politiki uspejo zediniti pri reševanju konflikta, ki nekaj več kot dve leti po spornem referendumu še vedno močno deli Iberski polotok. Devet obtoženih politikov je vse od prijetja brez možnosti plačila varščine v zaporu, v ponedeljek pa so jih obsodili na dolge zaporne kazni, ki se gibljejo od devetih pa tudi do kar 13 let.

Niso jih sicer spoznali za krive za največji prestopek, upor, so pa krivi hujskanja. Tri obtožene so spoznali za krive državljanske nepokorščine, a niso dobili zapornih kazni. Referendum, ki so ga izpeljali 1. oktobra, je bil za špansko centralno vlado neveljaven in protiustaven.

Rešitev lahko prinese le dialog

"Tako kot preventivni (preiskovalni, op. a.) zapor ni pomagal rešiti konflikta, ne bo pomagala niti zaporna kazen, ki so jo izrekli, ker zapor ni rešitev,"sporoča Barcelona. "Rešitev konflikta v Kataloniji mora priti le in samo skozi politični dialog. Klub zdaj bolj kot kadarkoli poziva vse politične voditelje, da posežejo po procesu dialoga in pogajanj za reševanje tega konflikta, ki bi moral dovoljevati tudi izpust obsojenih vodij organizacij civilne družbe in političnih vodij. Barcelona tudi izraža vso svojo podporo in solidarnost z družinami in tistimi, ki jim kratijo svobodo."

BARCELONA

Katalonska nogometna zveza je oznanila, da za ponedeljek ustavlja vse aktivnosti, v kratkih izjavah pa sta se oglasila še dva španska prvoligaša s sedežem v Barceloni oziroma Gironi. Espanyol, španski oblasti sicer mnogo bolj naklonjen klub iz katalonske prestolnice, je izjavil, da "spoštuje odločitve sodišč" in dodal, da obžaluje trenutno situacijo. Tako kot večna tekmica Barcelona so belo-modri pozvali k dialogu, drugoligaš Girona pa je bil, pričakovano, veliko bolj oster.

ESPANYOL

'Po krivem v zaporu'

"Klub, ki je vedno branil svobodo do izražanja in svobodo do izbire, zavrača obsodbe. Te situacije, ki potrebuje politično rešitev, ne bodo razrešile. Girona podpira proces dialoga in pogajanj med vsemi stranmi. Ta proces mora vključevati osvoboditev obsojenih vodij organizacij civilne družbe in politikov, ki so zadnji dve leti po krivem v zaporu."

GIRONA

Na referendumu so sicer z veliko večino slavili separatisti, sledila je tudi objava deklaracije o neodvisnosti, medtem ko je španska policija nasilno poskušala zapreti volišča, v številnih mestih po Kataloniji pa so izbruhnili spopadi. Barcelona je tisti dan domačo ligaško tekmo proti Las Palmasu, ki je vodstvo tekmovanja ni želelo prestaviti, protestno odigrala za zaprtimi vrati, podobe praznega Camp Noua pa so obšle svet.

Pique: Ponosen sem, da sem del tega kluba

Eden trenutnih kapetanov Barce Gerard Pique, ki je tekmo na robu solz označil za eno "najhujših izkušenj" v karieri, se je kot ponosen Katalonec tudi v ponedeljek oglasil prek družbenih omrežij, kjer je izrazil navdušenje nad potezo klubskega vodstva, ki so ga v preteklosti kritizirali zaradi medlega odziva na podobna vprašanja.

"Ponosen sem, da sem del tega kluba,"je sporočil Pique. Legendarni vezist aktualnih španskih prvakov in zdaj trener katarskega Al-Sadda, Xavi Hernandez, je bil še bolj oster. "Sramota,"je v treh jezikih (katalonskem, španskem in angleškem) ob imenih obsojencev zapisal Xavi, ki je dodal še rumeno pentljo, simbol solidarnosti z zaprtimi rojaki.