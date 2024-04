'Barcelona je imela možnost pripeljati Mbappeja in Haalanda'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Če bi bile vse zadeve v mojih rokah, bi Mbappe zdaj igral za Barcelono. Ko so prodali Neymarja in zaslužili 222 milijonov evrov, bi ga lahko podpisali. Sam sem bil za to, pogovarjal sem se z njegovim očetom, igralec je bil zainteresiran, vodstvo kluba pa se je odločilo za Ousmana Dembeleja," je o potencialni selitvi Francoza na Camp Nou povedal Bordas.