Barcelona je napovedala tožbo proti predsedniku večnega tekmeca Florentinu Perezu

"Barcelona poroča, da je bila vložena obvezna zahteva za poravnavo pred vložitvijo kazenske ovadbe zaradi kaznivega dejanja obrekovanja po 205. členu kazenskega zakonika zoper predsednika Florentina Pereza, in sicer zaradi njegovih izjav na tiskovni konferenci 12. maja ter v intervjuju za medije naslednji dan.

"Cilj tega postopka je, da gospod Perez prekliče določene izjave, ki jih je podal, čeprav se je zavedal njihove neresničnosti, ter ki so obrekovalne in škodujejo podobi in ugledu kluba."