Barcelona je ob prestopu Lewandowskega prevarantu nakazala milijon evrov

Prevaro je razkrila skupna preiskava programa Què t'hi Jugues (SER Catalunya), nemškega spletne strani Paper Trail Media in projekta OCCRP . Do poskusa goljufije je prišlo kmalu po tem, ko je Barcelona podpisala pogodbo s poljskim napadalcem Robertom Lewandowskim , ki je iz Münchna v Barcelono prestopil v zameno za 45 milijonov evrov in 5 milijonov potencialnih dodatkov. Konec julija 2022 so nekateri vodilni možje Barcelone prejeli elektronsko sporočilo, ki naj bi bilo poslano s strani Poljakovega agenta Pinija Zahavija . V sporočilu naj bi zahteval, da milijon evrov, ki naj bi bil del provizije za prestop, nakažejo na račun na Cipru, ki pa ni pripadal omenjenemu agentu. Račun je bil odprt na ime Michael Gerardus Hermanus Demon , ki naj bi se predstavljal kot odvetnik agenta.

Neverjetno je to, da je Barcelona zahtevano vsoto celo nakazala, a je banka Bank of Cyprus transakcijo blokirala zaradi "visoke stopnje tveganja". Oseba, ki se je predstavljala kot Zahavi, je večkrat poskušala pritisniti na banko in je celo grozila, da bo Barcelono prijavila Uefi. Banka na srečo ni popustila. Račun, ki je bil odprt julija leta 2022 in pred nakazilom Barcelone ni imel omembe vrednih transakcij, je banka zaprla oktobra istega leta.

Barcelona je potrdila, da je bila tarča goljufije, a je zagotovila, da je denar pozneje bil vrnjen. Primer so predali katalonski policiji, ki pa ni začela preiskave, ker ni prejela formalne prijave.

Pini Zahavi je zanikal kakršnokoli povezavo z domnevnim goljufom in zatrdil, da so ga iz kluba opozorili na prevaro. Michael Gerardus Hermanus Demon, ki so ga novinarji našli na Nizozemskem, trdi, da so mu ukradli dokumente, s katerimi so odprli račun na Cipru. Banka je na drugi strani zatrdila, da je tak scenarij malo verjeten, saj naj bi njeni zaposleni strogo preverjali identitete oseb, ki želijo odpreti račun.