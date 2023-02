Barcelona je podpredsedniku zveze nogometnih sodnikov nakazala 1,4 milijona

Dan pred srečanjem z Manchester Unitedom v končnici Lige Evropa (s prenosom na Kanalu A in VOYO) se je Barcelona soočila z novimi obtožbami nepravilnosti pri svojem finančnem poslovanju. Španski časnik AS poroča, da je katalonski klub v letih 2016, 2017 in 2018 podpredsedniku španske zveze nogometnih sodnikov nakazal 1,4 milijona evrov.

José María Enríquez Negreira je bil 13 let nogometni sodnik v španski prvi ligi. Nato je postal podpredsednik sodniškega tehničnega komiteja. V času, ko je opravljal to funkcijo (do leta 2018), je prek podjetja DASNIL 95 SL prejemal finančna sredstva s strani Barcelone. V treh sezonah je po poročanju AS-a prejel približno 1,4 milijona evrov. Zdaj špansko sodišče primer preiskuje zaradi suma korupcije. Enríquez Negreira je bil edini lastnik omenjenega podjetja, ki naj bi Barceloni poslalo tri račune za tehnično svetovanje. V poročilu, ki ga je Barca poslala lokalni davčni upravi, je zapisano, da je klub želel preprečiti kakršne koli odločitve, ki bi škodovale Barceloni, saj naj bi klub želel, da je vse nevtralno. icon-expand Domnevne nepravilnosti naj bi izvirale iz časa, ko je sedanji predsednik kluba Joan Laporta prvič vodil klub. FOTO: AP Možje, ki so Barcelono vodili v tem času, zagotavljajo, da je Enriquez Negreira opravil delo, ki ga je zaračunal. Trdijo tudi, da lahko vso dokumentacijo predajo. Davčna uprava v Španiji zagotavlja, da komercialno razmerje med Barcelono in Negreiro ni obstajalo, čeprav so nakazila bila izvedena. Barcelona je ta račun celo želela uveljaviti pri davčni olajšavi. Nekdanji upravni odbor Barcelone zagotavlja, da je pogodbo z Enriquezom Negreiro podedovala iz leta 2009, ko je sedanji predsednik kluba Joan Laporta prvič vodil klub. Nekdanji predsednik kluba Josep Maria Bartomeu naj bi pogodbo leta 2018 preklical, maja tega leta pa je Enríquez Negreira zapustil svoj položaj na zvezi nogometnih sodnikov. Joan Laporta se na vprašanja AS-a ni odzval.