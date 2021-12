Barcelona je uresničila Xavijevo željo: Prihaja Ferran Torres

Prestop je potrdil tudi The Athletic, ki trdi, da so vodilni v katalonskem klubu Torresu zagotovili, da v njem vidijo ključen člen v prenovi moštva. 21-letnik se je v Manchester preselil lansko poletje in v začetku svoje kariere v Angliji igral odlično v konici napada, čeprav je v prejšnjem klubu, Valencii, igral predvsem na krilnih položajih. Očitno se Xavi strinja s svojim mentorjem in sedanjim trenerjem Cityja, Pepom Guardiolo, da je Španec najnevarnejši na čelu napada.