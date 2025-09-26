Katalonci po novi zmagi v skrbeh: poškodbi vratarja Garcie in Raphinhe

Barcelona je v četrtek zvečer na stadionu Carlos Tartiere prišla do zmage s 3:1 proti novincu v ligi Real Oviedu, potem ko je v prvem polčasu zaostajala z 0:1.
Katalonci so po prejetem golu v 33. minuti v nadaljevanju pripravili preobrat – za izenačenje je poskrbel Eric Garcia, nato pa sta zmago potrdila še Robert Lewandowski in Ronald Araujo. S tem ostaja Barca v tej sezoni neporažena v vseh tekmovanjih, saj ima šest zmag in en remi, v španski ligi pa za Real Madridom zaostaja dve točki.
Po tekmi je trener Barcelone Hansi Flick ocenil predstavo ekipe in izpostavil vpliv Frenkieja de Jonga, ki je vstopil ob polčasu in s svojo predstavo obrnil potek dvoboja. "Zelo je pomemben, tako kot Pedri. V drugem polčasu smo imeli več nadzora in ritma v igri, zaradi česar je bilo Oviedu precej težje," je dejal Flick.
Ob napaki vratarja Joana Garcie pri prejetem zadetku pa je Nemec stopil v bran svojemu varovancu: "To je bila napaka. To je nogomet, posledica načina, kako igra Barcelona. Joan je fantastičen vratar in dobro se je pobral."
Slabe novice: poškodba Joana Garcie
A Katalonce je danes doletela nova skrb, saj je priznani španski novinar Gerard Romero razkril, da se je Joan Garcia poškodoval na treningu. 24-letnik, ki je poleti prišel iz Espanyola, je v tej sezoni postal pomemben člen ekipe in je branil na vseh tekmah. Čeprav je sinoči storil napako pri golu Ovieda, je sicer navduševal z izjemnimi obrambami.
Podrobnosti poškodbe za zdaj še niso znane. Po prvih informacijah bo Garcia odsoten vsaj do naslednjega reprezentančnega premora, zaradi česar je odpadel tudi iz španskega seznama ter iz izjemno pomembne tekme proti PSG-ju. V vrata Barcelone bo tako znova moral stopiti Wojciech Szczesny, podobno kot v lanski sezoni.
Nekaj težav tudi za Raphinho
V drugem polčasu je moral igrišče predčasno zapustiti tudi Raphinha, kar je marsikoga presenetilo. Flick je pojasnil: "Raphinha je nekaj začutil in ga je bilo treba zamenjati."
Kasneje se je izkazalo, da je Brazilec občutil bolečino v zadnjem delu desne noge in ni mogel nadaljevati. Prve preiskave so sicer izključile poškodbo stegenske mišice, a dokončne informacije bodo znane šele po podrobnejših pregledih. "Mislim, da je v redu," je dodal Flick. "Počakati moramo, ampak menim, da je vse v redu."
Iz tabora Kataloncev pa prihajajo tudi dobre novice. Alejandro Balde in Lamine Yamal sta trenirala skupaj z ekipo in bosta na voljo za nedeljski dvoboj z Real Sociedadom in evropsko poslastico, ko v Barcelono prihaja Paris Saint-Germain (v sredo na Kanalu A in VOYO).
