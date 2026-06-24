'Barca je nespoštljiva. Lažejo nam, igralcem, medijem in svojim navijačem'

Julian Alvarez je v minuli klubski sezoni blestel v barvah Atletico Madrida. Na 49 tekmah je zabil 20 golov in vpisal devet asistenc. 26-letni nekdanji nogometaš Manchester Cityja in River Plata po dveh sezonah v Madridu želi zapustiti Atletico, kar je tudi javno oznanil v dresu Argentine na svetovnem prvenstvu.
Zanj naj bi pred začetkom svetovnega prvenstva 150 milijonov evrov že ponudil Atleticov večni tekmec Real Madrid. Atletico je ponudbo zavrnil brez zadržkov in sosedom iz prestolnice poslal jasno sporočilo, da Alvarez v dresu belega baleta ne bo igral. Nato naj bi se v bitko za Alvareza poleg Arsenala podala tudi Barcelona. Alvarez je očitno ocenil, da pogajanja s katalonskim klubom ne napredujejo dovolj hitro in je svoj trenutni klub postavil v neprijeten položaj z izjavo po zmagi Argentine nad Avstrijo.
"Mislim, da je moj prestop najboljši scenarij za vse vpletene, želim si izpolniti svoje sanje," je dejal Alvarez. V Atleticu so hitro odgovorili, da lahko Barcelona njegovo pogodbo odkupi zgolj v zameno za 500 milijonov evrov, kolikor znaša odkupna klavzula v njegovi pogodbi. Zdaj se je oglasil tudi izvršni direktor kluba, v katerem igra tudi kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak.
"To ni bil pravi dan za take izjave. To je bil dan za Lionela Messija in argentinsko reprezentanco," je najprej dejal Gil Marin. "Julian sanja o tem, da bi igral drugje, ampak tudi navijači Atletica sanjajo. Res je, da je govoril z nami, ampak je res tudi to, da se dobro zaveda našega položaja. Jasno smo mu dali vedeti, da ga ne želimo prodati. Je velik igralec in zelo smo ponosni, da igra za nas," je o Alvarezu dodal Marin.
Nato pa se je lotil Barcelone. "Barca je nespoštljiva. Mislijo, da lahko hodijo po nas, da smo šibki in neumni, v resnici pa svetu kažejo način obnašanja, ki jih definira. Lažejo nam, igralcu in medijem, lažejo tudi svojim navijačem. Vse poskušajo prepričati, da lahko sklenejo posel, v resnici pa tega niso zmožni," je dejal Marin.
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