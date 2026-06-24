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Nogomet

'Barca je nespoštljiva. Lažejo nam, igralcem, medijem in svojim navijačem'

Madrid, 24. 06. 2026 08.37 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
M.D.
Joan Laporta

Nogometni klub Barcelona se je v zadnjih letih srečeval s številnimi finančnimi težavami. Predsednik kluba Joan Laporta je navijače in člane kluba ves čas miril in zagotavljal, da bo več kot milijardo in pol evrov velik dolg poplačan. Na zelenici je Barcelona pod njegovim vodstvom ostala uspešna, saj je osvojila tri naslove španskega prvaka v zadnjih štirih letih. Zdaj pa Laporta obljublja novo obdobje velikih investicij v igralski kader, nova zvezda v rdeče-modrem dresu pa naj bi po njegovem bil napadalec Atletico Madrida Julian Alvarez.

Julian Alvarez je v minuli klubski sezoni blestel v barvah Atletico Madrida. Na 49 tekmah je zabil 20 golov in vpisal devet asistenc. 26-letni nekdanji nogometaš Manchester Cityja in River Plata po dveh sezonah v Madridu želi zapustiti Atletico, kar je tudi javno oznanil v dresu Argentine na svetovnem prvenstvu.

Julian Alvarez v dresu Argentinske reprezentance
Julian Alvarez v dresu Argentinske reprezentance
FOTO: AP

Zanj naj bi pred začetkom svetovnega prvenstva 150 milijonov evrov že ponudil Atleticov večni tekmec Real Madrid. Atletico je ponudbo zavrnil brez zadržkov in sosedom iz prestolnice poslal jasno sporočilo, da Alvarez v dresu belega baleta ne bo igral. Nato naj bi se v bitko za Alvareza poleg Arsenala podala tudi Barcelona. Alvarez je očitno ocenil, da pogajanja s katalonskim klubom ne napredujejo dovolj hitro in je svoj trenutni klub postavil v neprijeten položaj z izjavo po zmagi Argentine nad Avstrijo.

"Mislim, da je moj prestop najboljši scenarij za vse vpletene, želim si izpolniti svoje sanje," je dejal Alvarez. V Atleticu so hitro odgovorili, da lahko Barcelona njegovo pogodbo odkupi zgolj v zameno za 500 milijonov evrov, kolikor znaša odkupna klavzula v njegovi pogodbi. Zdaj se je oglasil tudi izvršni direktor kluba, v katerem igra tudi kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak.

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"To ni bil pravi dan za take izjave. To je bil dan za Lionela Messija in argentinsko reprezentanco," je najprej dejal Gil Marin. "Julian sanja o tem, da bi igral drugje, ampak tudi navijači Atletica sanjajo. Res je, da je govoril z nami, ampak je res tudi to, da se dobro zaveda našega položaja. Jasno smo mu dali vedeti, da ga ne želimo prodati. Je velik igralec in zelo smo ponosni, da igra za nas," je o Alvarezu dodal Marin.

Nato pa se je lotil Barcelone. "Barca je nespoštljiva. Mislijo, da lahko hodijo po nas, da smo šibki in neumni, v resnici pa svetu kažejo način obnašanja, ki jih definira. Lažejo nam, igralcu in medijem, lažejo tudi svojim navijačem. Vse poskušajo prepričati, da lahko sklenejo posel, v resnici pa tega niso zmožni," je dejal Marin.

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KOMENTARJI15

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NoriSušan
24. 06. 2026 11.24
Zanimivo kako so vsi bli glasni da bomo 2022 po novem letu itak propadli in klub ne bo več obstajal in ne vem kdo vse mora v zapor. Zdaj pa ko smo spet na vrhu in relugarno svajamo trofeje in gradimo ekipo in imamo relativno dobro vodstvo pa se kar naenkrat laže krade in je vse korupcija in nergreira. Dajte se zresnit malo. Poglejte še malo pred svoj prag obsedenci da mogoče kakšno trofejo povohate
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+1
1 0
Kolllerik
24. 06. 2026 11.17
Še enkrat. Atleti so ravno s pomočjo prestopov dveh igralcev Barce v ATM (Villa, Suarez) osvojil dva pokala več v La Ligi. Že zato bi lahko bili tam v Madridu manj nesramni
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+2
2 0
Loptass
24. 06. 2026 11.25
Saj zato pa upam ,da ob Barce več ne bodo dobili igralcev po diskontnih cenah ali brez odškodnine, kot so se je odrekli v primeru Ville in Suareza.
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+1
2 1
NoriSušan
24. 06. 2026 11.27
Kollerik madrid je madrid tako kot je drek drek. Nima veze iz kje je ali kakšne barve. Zanimivo da je 4 leta nazaj niso tako vžigali zdaj jih pa vse srbi ko spet zmagujemo. Verjetno je negreira prisotna tudi na letošnjem SP za Qatar se pa ve. Mogoče sta pa Infantinom kakšna kolega pa s predsednikom UEFE pa kofetkajo skupi.
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+2
2 0
Kolllerik
24. 06. 2026 11.32
Mel sem iluzijo, da so vsaj Atleti boljši od realovcev. Iluzijo.
Odgovori
0 0
Loptass
24. 06. 2026 11.00
Kaj sedaj je spet Barca kriva, da je hipnotizirala Alvareza, da si želi tja? Zakaj pa ga niso prodali v Real za 150 mil.? Aja Alvarez noče tja, ker je hipnotiziran....
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+0
2 2
manucao
24. 06. 2026 11.08
Čisto preprosto a ne. Alvarez si želi igrati za Barco. Barca naj ponudi vsaj 150 mil in je vse takoj rešeno.Toda farsici so že včeraj pisali,da on ima klauzolo za Barcelono v višini 75 mil.Res ne vem od kod pobirajo te informacije.
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-2
0 2
Kolllerik
24. 06. 2026 11.18
Menda se zna zgodilo. 130 + bonusi
Odgovori
+0
1 1
Kolllerik
24. 06. 2026 11.20
*zgoditi*
Odgovori
+0
1 1
Loptass
24. 06. 2026 11.29
Ja bravo manucao, ti boš zdaj diktiral, koliko naj kdo ponudi za katerega igralca. Alvarez je top napadalec, ampak njegova realna vrednost ni ravno 150 mil. Je pa problem za Atletico, ker bi kdo dal zanj 150 ali več, ampak igralec noče tja. Torej noče drugam in noče igrati za Atletico, Barca pa ga ne želi pretirano preplačati. Vas pa boli, ker za večjo odškodnino in večjo plačo, ne bo igral za vas. Kljub temu, da baje vsi hočejo v Real 😂
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-1
0 1
SAKOSAKO
24. 06. 2026 10.47
Kaj bo delal Alvarez v Atleticu, če na vsaki tekmi igrajo bunker???!!!
Odgovori
+0
1 1
REAList7
24. 06. 2026 10.39
Še premalo se govori o tem, kako zelo pokvarjena je fc farselona in veliko njenih navijačev, ki so dovzetni za to, da jim nekdo drug opere glavo. Bodo tudi oni prišli na svoj račun nekoč, nič bat.
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-5
0 5
Jevgenij Suhov
24. 06. 2026 11.14
Pa tvoja m4m4….
Odgovori
+2
2 0
NoriSušan
24. 06. 2026 11.22
Ampak mi smo obsedeni a ne
Odgovori
+2
2 0
Amor Fati
24. 06. 2026 10.24
Pojma nimam, zakaj ljudje sploh navijajo za ta klub.
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-3
0 3
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