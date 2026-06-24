'Barca je nespoštljiva. Lažejo nam, igralcem, medijem in svojim navijačem'

Julian Alvarez je v minuli klubski sezoni blestel v barvah Atletico Madrida. Na 49 tekmah je zabil 20 golov in vpisal devet asistenc. 26-letni nekdanji nogometaš Manchester Cityja in River Plata po dveh sezonah v Madridu želi zapustiti Atletico, kar je tudi javno oznanil v dresu Argentine na svetovnem prvenstvu.

Julian Alvarez v dresu Argentinske reprezentance FOTO: AP

Zanj naj bi pred začetkom svetovnega prvenstva 150 milijonov evrov že ponudil Atleticov večni tekmec Real Madrid. Atletico je ponudbo zavrnil brez zadržkov in sosedom iz prestolnice poslal jasno sporočilo, da Alvarez v dresu belega baleta ne bo igral. Nato naj bi se v bitko za Alvareza poleg Arsenala podala tudi Barcelona. Alvarez je očitno ocenil, da pogajanja s katalonskim klubom ne napredujejo dovolj hitro in je svoj trenutni klub postavil v neprijeten položaj z izjavo po zmagi Argentine nad Avstrijo. "Mislim, da je moj prestop najboljši scenarij za vse vpletene, želim si izpolniti svoje sanje," je dejal Alvarez. V Atleticu so hitro odgovorili, da lahko Barcelona njegovo pogodbo odkupi zgolj v zameno za 500 milijonov evrov, kolikor znaša odkupna klavzula v njegovi pogodbi. Zdaj se je oglasil tudi izvršni direktor kluba, v katerem igra tudi kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak.