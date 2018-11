Betis ponižal Barcelono: Messi z dvema zadetkoma reševal katalonsko čast

Začetek Barcelone je bil obetaven, že v uvodnih minutah sta gostujočim vratom zapretila Malcom in Messi, a je njun poskus še pravočasno blokirala obramba Betisa. Prav gostje pa so v 8. minuti zapravili prvo obetavnejšo priložnost na tekmi, volej Joaquina je zaustavilMarc-Andre ter Stegen. Kljub naporom Barcelone so se vrata blaugrane zatresla že v 20. minuti. Dolgo podajo je lepo sprejel Firpo Junior, ki je z izjemno samostojno akcijo ukanil domačo obrambo in zatresel mrežo ter Stegna.

Barcelona je odgovorila z nevarnim poskusom Clementa Lengleta, ki je ustvaril nekaj prostora in sprožil močan strel, a ga je gostujoči vratar s pravočasnim posredovanjem z roko preusmeril v kot. Betis pa se ni zadovoljil le z zadetkom. Cristian Tello se je sprehodil mimo katalonske obrambe, a le za las zgrešil vrata, podjetnost pa se je gostom izplačala v 34. minuti, ko se je po podaji Tella v kazenskem prostoru znašel Joaquin in potisnil žogo v levi spodnji kot za hrbet ter Stegna.

STRELCI