Barcelona lahko registrira Torresa, zdaj ko je Umtiti pristal na znižanje plače

Barcelona je potrdila, da je lahko registrirala Ferrana Torresa, potem ko je sklenila novo pogodbo z branilcem Samuelom Umtitijem, kar povečuje kvoto klubskega finančnega fair playa. Francoz je pristal na znižanje plače, v klubu pa naj bi ostal vse do leta 2026.

icon-expand Ferran Torres FOTO: AP

Katalonski velikan Barcelona je sporočil, da lahko registrira španskega napadalca Ferrana Torresa, in sicer dva tedna po tem, ko se je ta pridružil klubu iz Manchester Cityja. Torres se je 28. decembra na Iberski polotok preselil s pogodbo, vredno 55 milijonov evrov, ki velja pet let in pol. Španskega reprezentanta so predstavili prejšnji teden, potem ko si je Barca zagotovila bančno posojilo. A registrirati ga nato niso mogli. Dokončanje procesa je omogočilo podaljšanje pogodbe branilca Samuela Umtitija, v kateri je Francoz pristal na znižanje prihodka. Pogoji, ki jih je sprejel Umtiti, pomenijo, da bo lahko klub povečal svojo kvoto finančnega fair playa. Dogovor, ki je prišel v času, ko se v klubu ukvarjajo s finančnimi težavami, je vsekakor žarek upanja za blaugrano. Torres je upal, da bo lahko 12. januarja debitiral v polfinalu španskega superpokala proti Real Madriodu. Namero je morebiti preprečil pozitiven test na novi koronavirus.

Klub se je želel javno zahvaliti Francozu za njegovo pripravljenost sodelovati in naklonjenost, ki jo je s tem izkazal klubu. Nogometaš je pogodbo podaljšal do leta 2026. Njegov prihodek naj bi se znižal za 10 odstotkov. Umtiti, ki v zadnjih sezonah zaradi poškodb ni igral kontinuirano, je imel pogodbo najprej sklenjeno do leta 2023. V tej sezoni je sodeloval na zgolj eni tekmi, in sicer proti Osasuni v španski ligi. Toda igralec vzdržuje svojo kondicijsko pripravljenost za trenutek, ko ga bo trener Xavi znova potreboval v svoji ekipi. S tem si prizadeva ostati član kluba, ki mu je bil vedno pripravljen priskočiti na pomoč. Med prvimi je pristal na znižanje plače že v prvem valu koronavirusa, ko je ta globoke zarezal v katalonski klub.

