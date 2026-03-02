Naslovnica
Nogomet

Barcelona pred misijo nemogoče, Flick vztraja: Ne bomo se predali

Barcelona, 02. 03. 2026 18.52 pred 50 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Ž.Ž.
Hansi Flick

Nogometaši Barcelone so pred velikim, skoraj nemogočim izzivom. Za uvrstitev v finale španskega kraljevega pokala morajo v torek proti Atleticu Madridu nadoknaditi zaostanek štirih zadetkov, ki so si ga nakopali na prvem medsebojnem obračunu. Trener Kataloncev Hansi Flick se zaveda, kako težak podvig jih čaka, kljub temu pa verjame v možnosti za uspeh svojih varovancev.

Atletico Madrid bi si pred povratno tekmo polfinala španskega kraljevega pokala težko želel boljše popotnice. Barcelono je doma premagal s kar 4:0 in je z eno nogo že v finalu domačega pokalnega tekmovanja.

Barcelona je v Madridu klonila s kar 0:4
FOTO: Profimedia

Blaugrana pa se tudi kljub visokemu zaostanku ne predaja. Kot poudarja njihov strateg Hansi Flick, je ob dobri igri in glasni podpori navijačev s tribun domačega stadiona mogoče prav vse.

"Vsi vedo, da zaostajamo za štiri gole in da želimo nemogoče narediti mogoče. Vemo, da bo težko, ampak ne bomo se predali. Moramo verjeti, vedno moraš verjeti v uspeh", pravi Nemec. "Igramo proti fantastični ekipi, ki nam je na zadnji tekmi zadala hud udarec, in pomembno bo ohraniti mrežo nedotaknjeno. Težko bo, ampak vemo, da zmoremo."

Hansi Flick pred polfinalom španskega kraljevega pokala verjame v svoje fante.
FOTO: Profimedia

Tekmeca se vsekakor dobro poznata, večjih skrivnosti in neznank tako pred obračunom ni. "Atletico igra drugače, ampak mi moramo igrati kot ekipa, ko imamo žogo v svoji posesti, in pritiskati na nasprotnika, ko je nimamo. Zmagovati moramo v bitkah ena na ena. Oni imajo dobre prehode, mi pa moramo obdržati posest", ocenjuje Flick.

Prav takšno igro je strateg Kataloncev prepoznal na zadnji tekmi svojih varovancev. "Proti Villarrealu smo videli povsem drugačno ekipo, prikazali smo veliko dinamike, intenzivnosti ... Vsi so se borili in igrali kot enota. To je ključ, to je tisto, kar želim videti."

Madridčani so bili na prvem obračunu precej boljši nasprotnik.
FOTO: Profimedia

Motivacijo Flick črpa tudi iz lanskega četrtfinala Lige prvakov, ko so se Katalonci merili z Borussio iz Dortmunda. "Takrat smo doma zmagali s 4:0, nakar so v Dortmundu pred povratno tekmo govorili, da morajo preprosto v vsakem polčasu doseči dva gola."

To jim sicer ni uspelo, Nemci so doma slavili s 3:1, s skupnim rezultatom 5:3 pa je bila vendarle boljša Barcelona.

Madridčani so bili na prvem obračunu precej boljši nasprotnik.
FOTO: Profimedia

Zasedba Barcelone je sicer kadrovsko precej načeta. Obračun z Atleticom bo moral zaradi rdečega kartona izpustiti Eric Garcia, medtem ko so že nekaj časa poškodovani Frenkie De Jong, Pablo Gavi in Andreas Christensen.

Na sobotni tekmi proti Villarrealu pa jo je ob trku s tekmecem skupil še Robert Lewandowski. "Moramo sprejeti in obvladati njegovo odsotnost. Odsotnost igralcev, kot so on, Frenkie, Gavi ali Andreas, je hud udarec, ampak ekipi gre dobro in to je priložnost za druge igralce, da pokažejo, kaj zmorejo", se Flick ne želi izgovarjati na kadrovsko stisko.

Mbappe, nezadovoljen z oskrbo v Madridu, odpotoval v domovino

Gigson
02. 03. 2026 19.36
Pa dobr,tezka bo lahko samo upamo na cudez.
Odgovori
+1
1 0
Kolllerik
02. 03. 2026 19.55
Dobesedno čudež, ker E. Garcie zaradi rdečega in Lewe zaradi poškodbe ne bo.
Odgovori
0 0
ledr
02. 03. 2026 19.26
Vse bi bilo drugače, če prejšnje tekme ne bi sodili španski (Realovi) sodniki...
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
