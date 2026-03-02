Barcelona pred misijo nemogoče, Flick vztraja: Ne bomo se predali

Atletico Madrid bi si pred povratno tekmo polfinala španskega kraljevega pokala težko želel boljše popotnice. Barcelono je doma premagal s kar 4:0 in je z eno nogo že v finalu domačega pokalnega tekmovanja.
Blaugrana pa se tudi kljub visokemu zaostanku ne predaja. Kot poudarja njihov strateg Hansi Flick, je ob dobri igri in glasni podpori navijačev s tribun domačega stadiona mogoče prav vse.
"Vsi vedo, da zaostajamo za štiri gole in da želimo nemogoče narediti mogoče. Vemo, da bo težko, ampak ne bomo se predali. Moramo verjeti, vedno moraš verjeti v uspeh", pravi Nemec. "Igramo proti fantastični ekipi, ki nam je na zadnji tekmi zadala hud udarec, in pomembno bo ohraniti mrežo nedotaknjeno. Težko bo, ampak vemo, da zmoremo."
Tekmeca se vsekakor dobro poznata, večjih skrivnosti in neznank tako pred obračunom ni. "Atletico igra drugače, ampak mi moramo igrati kot ekipa, ko imamo žogo v svoji posesti, in pritiskati na nasprotnika, ko je nimamo. Zmagovati moramo v bitkah ena na ena. Oni imajo dobre prehode, mi pa moramo obdržati posest", ocenjuje Flick.
Prav takšno igro je strateg Kataloncev prepoznal na zadnji tekmi svojih varovancev. "Proti Villarrealu smo videli povsem drugačno ekipo, prikazali smo veliko dinamike, intenzivnosti ... Vsi so se borili in igrali kot enota. To je ključ, to je tisto, kar želim videti."
Motivacijo Flick črpa tudi iz lanskega četrtfinala Lige prvakov, ko so se Katalonci merili z Borussio iz Dortmunda. "Takrat smo doma zmagali s 4:0, nakar so v Dortmundu pred povratno tekmo govorili, da morajo preprosto v vsakem polčasu doseči dva gola."
Zasedba Barcelone je sicer kadrovsko precej načeta. Obračun z Atleticom bo moral zaradi rdečega kartona izpustiti Eric Garcia, medtem ko so že nekaj časa poškodovani Frenkie De Jong, Pablo Gavi in Andreas Christensen.
Na sobotni tekmi proti Villarrealu pa jo je ob trku s tekmecem skupil še Robert Lewandowski. "Moramo sprejeti in obvladati njegovo odsotnost. Odsotnost igralcev, kot so on, Frenkie, Gavi ali Andreas, je hud udarec, ampak ekipi gre dobro in to je priložnost za druge igralce, da pokažejo, kaj zmorejo", se Flick ne želi izgovarjati na kadrovsko stisko.
