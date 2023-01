Barcelona mora nekdanjemu članu plačati 7,7 milijona evrov

Matheus Fernandes je za Barcelono podpisal pozimi leta 2020, Katalonci pa so zanj Palmeirasu odšteli sedem milijonov evrov in se zavezali za še morebitne tri milijone evrov bonusov. A je nogometaš zvezne vrste nato najprej do konca sezone odšel na posojo k Real Valladolidu, za katerega ej v pol leta igral le enkrat. Ko se je poleti istega leta nato končno le pridružil katalonskemu velikanu, pa se mu ni godilo nič bolje.