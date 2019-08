Barcelona na sestanek za Neymarja: 'Želi v Barco, sicer pa v Real'

Katalonski radio RAC1je poročal, da je Barcelona s predsednikom Josepom Mario Bartomeuomusmerila vse sile v povratek brazilskega napadalca Neymarja Jr. iz vrst Paris Saint-Germaina. Brazilec je Katalonijo tako presenetljivo zapustil leta 2017, ko je s pomočjo Parižanov nakazal 222 milijonov evrov in s tem poravnal svojo odkupno klavzulo v pogodbi, ki jo je imel sklenjeno z aktualnimi španskimi prvaki.

NEYMAR

RAC1trdi, da bo še ta torek, 13. avgusta, prišlo do uvodnega sestanka med vodilnimi možmi Barce in PSG, ki bo pomenil začetek pogajanj za Neymarjev prestop. Katalonci, dodaja madridski dnevnik AS, "ostajajo previdni" in ne odstopajo od svoje taktike: za Neymarja ne bodo plačali rekordnega zneska, ceno operacije nameravajo znižati z vključitvijo katerega od nogometašev aktualne ekipe trenerja Ernesta Valverdejaali celo predlagati posojo z možnostjo odkupa.

'Želi si zapustiti PSG in igrati v Barcelono, če pa se druga želja ne bi izpolnila ...'

Bartomeu naj sploh ne bi odšel v Pariz, kjer je pogajanja za prestop prepustil v rokah Andreja Curyja, odposlanca Barce, ki sicer deluje v Braziliji. Cury je bil tisti, ki je bil v kontaktu z vsemogočnim agentom Pinijem Zahavijem, slednjemu je Neymar Jr. z družino pred dvema letoma zaupal organizacijo prestopa k PSG.

Medtem se je oglasil tudi znani brazilski novinar Marcelo Bechler, ki prav tako uživa veliko zaupanje Neymarjeve družine. Kot prvi je poročal o slovesu brazilskega zvezdnika od Barcelone po koncu sezone 2016/17, zdaj pa je za radio Cadena SER dejal, da bo njegov rojak na koncu pristal ali pri Barci ali pa pri Real Madridu, ki mu je bil tako blizu že pred svojim prvim prihodom na Camp Nou leta 2013 iz vrst brazilskega Santosa.

"PSG želi za Neymarja iztržiti čim več denarja in ga prodati čim prej. Če bi imel ponudbi Barce in Madrida, bi Neymar izbral Barco," pravi Bechler. "Neymar si želi dveh reči: prva je zapustiti PSG, druga pa je igrati v Barceloni. Če se druga ne bi izpolnila, bo odšel v Madrid, ker druge možnosti zanj ni."