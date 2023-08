Barcelona na vročem gostovanju v Getafeju samo remizirala

Aktualni španski prvak Barcelona je obrambo naslova začela s točko, s katero zagotovo ne more biti zadovoljna. Nogometaši Barcelone so se za začetek nove sezone La Lige pomerili z Getafejem, ki se je izkazal za grobega in neusmiljenega nasprotnika, obe ekipi pa sta tekmo zaključil z deseterico na igrišču. Kljub absolutni dominanci Barcelone pa so domači nogometaši po več kot stotih minutah igre zadržali začetnih 0:0.

Po grobem začetku igre je prva brez igralca ostala Barcelona, ko je v 42. minuti Raphinhi prekipelo in se je z udarcem v glavo lotil domačega branilca Gastona Alvareza. V drugem polčasu pa je bil pri gostih zaradi kreganja s sodniki izključen še trener Xavi Hernandez. V 57. minuti je bila moč na igrišču znova izenačena, saj je moral pod predčasno prho Getafejev vezist Jaime Mata, ki je prejel še drugi rumeni karton na tekmi. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Barcelona je do konca tekme skušala streti čvrsto obrambo Getafeja, a ji to ni uspelo. V sodnikovem podaljšku so bili Katalonci nekajkrat zelo blizu, v 100. minuti pa se je za hip že zdelo, da bodo zaradi prekrška nad Ronaldom Araujom dobili enajstmetrovko, a je glavni sodnik naposled dosodil, da je že pred morebitnim prekrškom Gavi igral z roko. Getafejev stadion imenovan Coliseum Alfonso Perez tako ostaja eden najmanj ugodnih za Barcelono v zadnjem času, saj je na zadnjih štirih tekmah tam Barca enkrat izgubila in trikrat remizirala. Še bolj zanimivo pa je, da zadetka na tem stadionu nogometaši Blaugrane niso zadeli že od septembra 2019. icon-expand Statistika tekme Getafe - Barcelona FOTO: Sofascore.com Statistika tekme Getafe - Barcelona Na dosedanjih osmih tekmah 1. kroga domačini še niso vpisali zmage. V petek je Rayo Vallecano slavil v Almerii (2:0), Valencia pa v Sevilli (2:1). Real Madrid je v soboto zvečer zmagal v Bilbau z 2:0, a za dlje časa ostal brez branilca Ederja Militaa, ki si je tako kot vratar Thibaut Courtois nekaj dni pred njim strgal sprednjo križno vez. PREBERI ŠE Dve enaki poškodbi v nekaj dnevih: po Courtoisu na prisilni počitek tudi Militao Sobotni tekmi Real Sociedad - Girona in Las Palmas - Mallorca sta se končali z 1:1. Betis je danes v izdihljajih tekme prišel do treh točk na zahtevnem gostovanju pri Villarrealu. V zadnji minuti sodnikovega podaljška je z glavo za 2:1 zadel Willian Jose. V gosteh je danes zmagala tudi Osasuna. V prvem polčasu je za ekipo iz Pamplone zadel Ruben Garcia, v drugem delu pa je usodo Celte Vigo zapečatil Moi Gomez. V ponedeljek sta na sporedu še dvoboja Cadiz - Alaves in Atletico Madrid - Granada. Izidi 1. kroga španske La Lige: - petek, 11. avgust: Almeria - Rayo Vallecano 0:2 (0:2) Sevilla - Valencia 1:2 (0:0) - sobota, 12. avgust: Real Sociedad - Girona 1:1 (0:1) Las Palmas - Mallorca 1:1 (1:0) Athletic Bilbao - Real Madrid 0:2 (0:2) - nedelja, 13. avgust: Celta Vigo - Osasuna 0:2 (0:1) Villarreal - Real Betis 1:2 (0:1) Getafe - Barcelona 0:0 - ponedeljek, 14. avgust: 19.30 Cadiz - Alaves 21.30 Atletico Madrid - Granada icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke