Messi s klopi zagotovil 26. prvenstveno zvezdico: Barca z naslovom pričakuje Liverpool

Nogometaši Barcelone so v 35. krogu španske La Lige tudi matematično potrdili drugi zaporedni in skupno 26. naslov v Španiji. Pred domačimi navijači so premagali Levante (1 : 0) in se razveselili nove lovorike. Katalonci so se tako na najboljši možen način pripravili za sredin spektakel v Ligi prvakov, ko se bodo (tudi s prenosom na Kanalu A in VOYO) v polfinalu pomerili z Liverpoolom.

TEKMA Čeprav se je Ernesto Valverdezavedal, da lahko njegovi varovanci že na tokratnem obračunu potrdijo 26. naslov državnih prvakov, pa je bil vseeno nekoliko z mislimi že pri sredini tekmi Lige prvakov, kjer jih na prvi polfinali tekmi očaka obračun pred domačimi navijači z Liverpoolom. Prav s tem razlogom je katalonski strateg na klopi od prve minute pustil prvega zvezdnika in prvega strelca španske Primere, Lionela Messija, pa tudi Sergia Busquetsa. V napadu ob Luisu Suarezusta tako zaigrala PhilippeCoutinhoin Ousmane Dembele. Prvo polfinalno tekmo Lige prvakov med Barcelono in Liverpoolom, si boste lahko v sredo, 1. maja, v živo ogledali na Kanalu A in VOYO. Neposredni prenos se začne 20.40. Prav Coutinhu je pripadla prva priložnost na tekmi. Brazilec je najprej z lepim preigravanjem opravil z gostujočimi branilci, nato pa močno sprožil, a se je z odlično obrambo izkazal Aitor Fernandez Abarisketa, ki je žogo odbil v zgolj kot za Barco. V 21. minuti se je Aitor vnovič izkazal, tokrat je po lepem preigravanju sprožil Suarez, a je tudi tej nalogi bil kos vratar Levanteja. Barcelona je še naprej prevladovala, zelo razpoložen je bil Coutinho, ki je med 25. in 26. minuto dvakrat dobro meril, a je bil obakrat znova na mestu gostujoči vratar, ki je v uvodni polovici prvega polčasa potrdil, da je v izvrstni dnevni formi. V 41. minuti je bil znova na delu brazilski vezist v vrstah katalonskega kluba. Tokrat je Coutinho poskusil s prostega strela, znova je dobro nameril, a je tudi tej nalogi bil kos Aitor, ki je postajal nerešljiva uganka za napad Blaugrane. Prvi polčas se je tako končal z začetnim izidom 0 : 0. Lionel Messi je z golom v 62. minuti Barceloni zagotovil 26. naslov državnega prvaka. Zanj pa je to že jubilejni 10. naslov prvaka z Barco. FOTO: AP Valverde je za drugi polčas s klopi v igro poslal tudi Messija, ki je zamenjal Coutinha, ki je bil zelo živahen prvih 45 minut, a ne dovolj, da bi ostal na zelenici tudi za nadaljevanje obračuna. In prav argentinski zvezdnik je prvi zapretil v drugem polčasu, a je šel njegov strel v 51. minuti preveč po sredini, da bi resneje ogrozil Aitorja, ki je tako vknjižil novo obrambo na tekmi. Šest minut kasneje je s prefinjenim strelom z roba kazenskega prostora v daljši vratarjev kot meril Ivan Rakitić, a tudi hrvaški reprezentant je bil premalo natančen, da bi lahko premagal Aitorja, ki je sicer le s pogledom pospremil, kako je žoga švignila mimo njegove leve vratnice. Pritisk domače zasedbe pa se je obrestoval v 62. minuti, ko je udaril, nihče drug kot, Lionel Messi.Arturo VIdalje nekoliko srečno spravil žogo do Argentinca, ta je nato v eni potezi iz igre vrgel dva gostujoča branilca, nato pa z natančnim strelom z levico premagal Aitorja, ki je tokrat vendarle moral prvič pobrati žogo iz svoje mreže. To je bil že 34. gol Messija v letošnji sezoni španske La Lige, kar je 13 golov več od najbližjih dveh zasledovalcev, Suareza in Karima Benzemaja. Takoj po prejetem golu je zapretil tudi Levante, a je Borji Mayoraluslavje preprečil dobro postavljeni Marc-Andre Ter Stegen. Le nekaj minut kasneje je še lepšo priložnost zapravil rezervist Jose Morales, ki je znašel sam pred vrati Barce, a žogo poslal čez gol. Po omenjenem 'mini' pritisku gostov, so domači nogometaši stopili na žogo in jim niso več dopuščali priložnosti. Kljub temu pa bi gostje v 90. minuti skoraj prekinili veliko slavje domačih navijačev, a je na njihovo srečo Ter Stegnu po strelu Enisa Bardhija, rešila vratnica. Barca je tako dosegla minimalno zmago (1 : 0), s katero si je zagotovila 26. prvenstveno zvezdico. Tri kroge pred koncem ima 9 točk prednosti pred drugouvrščenim Atleticom, ki te prednosti ne more več izničiti, saj je Barcelona uspešnejša v medsebojnih tekmah. Za Lionela Messija, ki je dosegel edini gol na tekmi, pa je to že 10. naslov državnega prvaka s Katalonci. Španska Primera Division, izid:

Barcelona - Levante 1 : 0 (0 : 0)

Messi 62.