Nogomet

Barcelona nasula šest golov v mrežo nemočne Valencie

Barcelona, 14. 09. 2025 23.08 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Nogometaši Barcelone so v zadnji nedeljski tekmi 4. kroga španske lige premagali Valencio s 6:0 in imajo še naprej na drugem mestu La Lige dve točki manj kot veliki tekmec Real, ta je edini v novi sezoni še stoodstoten.

Barca je za priključek z Madridčani potrebovala zmago na nekoliko nenavadnem prizorišču; zaradi še nedokončane prenove Camp Noua je katalonski velikan tokrat prvoligaško tekmo gostil v predmestju Barcelone, na svojem vadbenem stadionu Johan Cruyff, ki sprejme le 6000 gledalcev.

Barcelona
Barcelona FOTO: AP

Status favorita so domači potrjevali s terensko premočjo, z zadetkom pa prvič šele v 29. minuti, ko je zadel Fermin Lopez. V drugem delu je najprej Ferran Torres stresel okvir gola, potem pa sta najprej Raphinha iz bližine in potem tri minute pozneje še Lopez za drugega na tekmi s strelom od daleč že dokončno odločila zmagovalca. Razigrana Barca je proti nemočni Valencii do konca dosegla še tri gole, svojega drugega tudi Raphinha in še dva Robert Lewandowski.

Barca ima zdaj 10 točk, Real na prvem mestu 12, za Katalonci sta s po devetimi Athletic Bilbao in Getafe.

V preostalih nedeljskih tekmah je Girona na gostovanju pri Celti igrala 1:1 in prišla do prve točke v sezoni, prav tako pa Levante, ki je igral 2:2 z Betisom. Osasuna je Rayo Vallecano premagala z 2:0.

Že v soboto je madridski Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka premagal Villarreal z 2:0 za prvo zmago v sezoni in za 11. mesto, Real Madrid pa je dosegel že četrto na četrti tekmi, v San Sebastianu je bilo z goloma Kyliana Mbappeja in Arde Gulerja iz prvega polčasa na koncu 2:1. Athletic pa je doživel prvi poraz po treh zmagah, z avtogolom so Baski podarili zmago Alavesu.

Izidi, La Liga, 4. krog:

- petek, 12. september:

Sevilla - Elche 2:2 (1:0)

- sobota, 13. september:

Getafe - Real Oviedo 2:0 (2:0)

Real Sociedad - Real Madrid 1:2 (0:2)

Athletic Bilbao - Alaves 0:1 (0:0)

Atletico Madrid - Villarreal 2:0 (1:0)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico)

- nedelja, 14. september:

Celta Vigo - Girona 1:1 (0:1)

Levante - Betis 2:2 (2:1)

Osasuna - Rayo Vallecano 2:0 (1:0)

Barcelona - Valencia 6:0 (1:0)

- ponedeljek, 15. september:

21.00 Espanyol - Mallorca

nogomet španska liga barcelona valencia la liga
