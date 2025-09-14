Barcelona nasula šest golov v mrežo nemočne Valencie

Barca je za priključek z Madridčani potrebovala zmago na nekoliko nenavadnem prizorišču; zaradi še nedokončane prenove Camp Noua je katalonski velikan tokrat prvoligaško tekmo gostil v predmestju Barcelone, na svojem vadbenem stadionu Johan Cruyff, ki sprejme le 6000 gledalcev.

Status favorita so domači potrjevali s terensko premočjo, z zadetkom pa prvič šele v 29. minuti, ko je zadel Fermin Lopez. V drugem delu je najprej Ferran Torres stresel okvir gola, potem pa sta najprej Raphinha iz bližine in potem tri minute pozneje še Lopez za drugega na tekmi s strelom od daleč že dokončno odločila zmagovalca. Razigrana Barca je proti nemočni Valencii do konca dosegla še tri gole, svojega drugega tudi Raphinha in še dva Robert Lewandowski.

Barca ima zdaj 10 točk, Real na prvem mestu 12, za Katalonci sta s po devetimi Athletic Bilbao in Getafe.