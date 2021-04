Barcelona ne odstopa od Superlige: 'Ta sprememba je nujno potrebna'

Joan Laporta je v pogovoru za katalonsko javno televizijo tv3 dejal, da je ideja o Superligi še vedno živa, pa čeprav so od nje odstopili vsi – razen Barcelone, Real Madrida in Juventusa. "V zadnjih dneh je bilo na klubih veliko pritiska, a prvotni predlog je še vedno tu. Vlagamo veliko denarja, plače so visoke in vse to je treba upoštevati," je povedal 58-letnik, ki se je na mesto predsednika kluba drugič v karieri usedel letos marca.

'Zavrnitev bi bila zgodovinska napaka'

Pri Barceloni so v četrtek popoldan na klubski spletni strani objavili izjavo za javnost, v kateri so potrdili, da se od Superlige ne bodo umaknili. Kot so med drugim zapisali, so se zanjo odločili v prepričanju, da bi bila njena zavrnitev zgodovinska napaka. "Kot eden najboljših športnih klubov na svetu je naša namera, da smo vselej na čelu takšnih projektov, saj je to nepogrešljiv del naše klubske identitete ter športnega in socialnega duha," so dodali.

Zapisali pa so še, da po plazu neupravičenih obtožb in pritiska, ki sta se vsula na 12 ustanoviteljev tega tekmovanja, sedaj ni pravi čas za razmislek o neuspehu Superlige, saj ima to tekmovanje vso pravno podporo in veljavnost za svoj obstoj.