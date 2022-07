Barcelona nekaj časa ni mogla tiskati dresov Lewandowskega

Od odhoda Luisa Suareza (septembra 2020) je Barcelona igrala brez klasičnega napadalca, sedaj pa je v svoje vrste le zvabila trenutno enega najboljših napadalcev na svetu, Roberta Lewandowskega. Katalonci so za 33-letnega Poljaka Bayernu iz Münchna odšteli 45 milijonov evrov (in do pet milijonov evrov bonusov), velik del kupnine pa nameravajo pokriti s prodajo dresov. A pri tem se je že prvi dan po prestopu Lewandowskega zalomilo, saj je v uradni trgovini zmanjkalo črk w. To je za video, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežij, pojasnil eden od zaposlenih v Barcelonini trgovini, navijači nasprotnih ekip pa so neprijetno situacijo hitro izkoristili za zbijanje šal na račun katalonskega kluba.