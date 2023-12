Barcelona nujno potrebuje denar, nabira ga v Mehiki, kjer je (znova) izgubila

Med tem, ko na drugem koncu sveta poteka uradno klubsko svetovno prvenstvo v Saudovi Arabiji, se je nogometna institucija imenovana Barcelona, začasno preselila v Ameriko. Tam sta se na neuradnem mehiško-španskem derbiju soočila aktualni španski in mehiški prvak. Varovanci trenerja Xavija so se na dolgo pot odpravili že v sredo zvečer, neposredno po zmagi v španskem prvenstvu proti Almerii.

Tam se je za katalonsko čast borilo šest najstnikov (trije debitanti) in mešana druščina izkušenih ter zagotovo zelo utrujenih zvezdnikov prvega moštva. Pau Cubarsi (16), Hector Fort (17), Marc Guiu (17), Lamine Yamal (16), Diego Kochen (17) in Pau Prim (17) niso dovolj stari, da bi v rodni Barceloni lahko legalno kupili alkoholne pijače. So pa očitno dovolj stari, da svojim bolj izkušenim mentorjem pomagajo rešiti obupno finančno stanje svojega kluba, če ne ravno njegovo čast.

Na obračunu z mehiškimi prvaki sta Yamal in Guiu zabila edina gola Barcelone. Za Mehičane je dvakrat odgovoril Julian Quinones, Henry Martin pa je za končnih 3:2 zabil v 82. minuti in Barcelona je izgubila tretjič na zadnjih petih tekmah. Kljub temu so se Barcelonini odločevalci na pot domov verjetno odpravili s širokimi nasmehi na obrazu.