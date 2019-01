Barcelona padla brez Messija, Valverde pravi: To sem moral storiti

"Če mi je žal, da sem ga pustil doma? Ni mi žal. To sem moral storiti,"je bil po porazu s Sevillo jasen Barcelonin trener Ernesto Valverde, ki je ob odsotnosti Lionela Messijazgolj nekaj deset ur po prihodu iz Sassuola v prvo postavo uvrstil Kevina-Princa Boatenga, na klopi pa pustil Jordija Albo, Philippa Coutinha in Luisa Suareza. Po prvem polčasu brez golov je domača Sevilla slavila z goloma Pabla Sarabiein Wissama Bena Yedderja, Barca pa kljub nekaj zrelim priložnostim, blizu sta bila Brazilca Malcom in rezervist Coutinho, ni uspela doseči vedno tako zelo pomembnega gola v gosteh.

TEKMA

Vodilno ekipo Primere Division tako pred povratno tekmo na Camp Nouu čaka veliko dela, če želi v tekmovanju, v katerem je zbrala največ lovorik v Španiji, nadaljevati z nastopi. Pod drobnogledom je dan po tekmi pričakovano predvsem Valverdejeva odločitev, da proti eni najmočnejših ekip v državi, ki je sicer močno razočarala na nedavnem derbiju z Real Madridom, odpočije številne nosilce, čeprav so dali Katalonci, tudi z Messijem na čelu, že na začetku sezone vedeti, da bodo večino svojih moči letos usmerili v osvojitev izmuzljive Lige prvakov.

Valverde: Ko menjaš, veš, da tvegaš

"Morda nam je manjkalo to, da si nismo ustvarili več priložnosti za gol. V drugem polčasu je bil trenutek, v katerem nismo prihajali do gola. V prvem polčasu smo tekmo bolj ali manj nadzirali, a tekmo lahko definira ena sama akcija,"je s pojasnjevanjem razlogov za četrti poraz v sezoni v vseh tekmovanjih nadaljeval Valverde.

"Zahteval sem menjave. Menil sem, da je to najbolje za nas, ko pa menjaš, veš, da tvegaš. Ko zmagaš, si zadel, ko pa izgubiš, nisi. V nedeljo nas čaka pomembna tekma, ki jo želimo dobiti in že zdaj razmišljamo tudi o povratni tekmi (s Sevillo, op. a.). Vedno je tako, gre za verjetnostni račun. Včasih zadeneš iz prve (priložnosti, op. a.) in se vse spremeni. Oni so izkoristili, kar so imeli, mi smo imeli tisto z Malcomom in Coutinhom, a morali bi si ustvariti več. Boateng? To je bila odločitev, za katero sem menil, da jo moram sprejeti. Nismo imeli veliko manevrskega prostora. Smo 23. januarja in udeleženi v treh tekmovanjih, zato je treba dozirati. Menil sem, da je to najbolje, da bi (Boateng, op. a.) odigral uro, Luis Suarez pa pol ure."