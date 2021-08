Barcelona 'plesala' na robu poraza, Depay rešil točko v Bilbauu

Nogometaši Barcelone so v drugem krogu španskega državnega prvenstva gostovali v Bilbau in kljub neprepričljivi igri osvojili točko. Domači Athletic je v vodstvo popeljal Injigo Martinez v 50. minuti, gostje iz Katalonije pa so izenačili 15 minut pred koncem rednega dela tekme, ko je bil natančen Memphis Depay.

Athletic iz Bilbaa je bil predvsem v prvem polčasu precej boljši tekmec, a ni uspel kronati dobre igre z zadetki. Domači so gostujočo mrežo zatresli v peti minuti drugega polčasa, ko je natančno meril Injigo Martinez. Barcelona se nikakor ni znašla proti zgoščeni taktični postavitvi Baskov, ki so pri izidu 1:1 - za Katalonce je izenačil Memphis Depay v 75. minuti - v sodnikovem dodatku zapravili imenitno priložnost za zmago. Nico Williams je po napaki Erica Garcie namreč sam stekel pred gostujočega vratarja, toda omenjeni osrednji branilec Barcelone ga je še pravočasno zrušil, zaradi česar si je prislužil neposredni rdeči karton. icon-expand Memphis Depay ( na sliki desno) je z zadetkom v 75. minuti Barceloni priigral točko na zahtevnem gostovanju v Bilbauu. FOTO: AP Martinez je nato nenatančno izvedel prosti strel, tako da je ostalo pri delitvi točk. Athletic je v uvodnih dveh krogih uspel zbrati dve točki, medtem ko jih ima Barcelona na svojem kontu štiri. Špansko državno prvenstvo, 2. krog, izidi (petek in sobota):

Betis - Cadiz 1:1 (1:1)

Alaves - Mallorca 0:1 (0:0)

Espanyol - Villarreal 0:0

Granada - Valencia 1:1 (1:0)

Athletic Bilbao - Barcelona 1:1 (0:0)