Barcelona po enajstmetrovkah do finala in zmenka z madridskim Realom

Barcelono je v vodstvo popeljal Robert Lewandowski v 40. minuti. Nabil Fekir je poskrbel za podaljšek, ko je izenačil v 77. minuti. V dodatne pol ure igre smo videli še dva gola, in sicer je Blaugrano znova v vodstvo popeljal Ansu Fati , a je kmalu zatem izenačil Loren Moron . Tik pred koncem je drugi rumeni karton prejel Andres Guardado , a so nogometaši Betisa uspeli zdržati do konca podaljška.

Pri streljanju enajstmetrovk pa niso bili dovolj natančni. Potem ko sta v prvih dveh serijah zadela Willian Jose in Loren Moron, sta zatem zgrešila Juanmi in William Carvalho. Obakrat se je izkazal vratar Kataloncev Marc-Andre ter Stegen. Za Blaugrano pa so bili uspešni vsi štirje izvajalci, to so bili Lewandowski, Franck Kessie, ansu Fati in v zadnji seriji še Pedri.

V finalu, ki bo v nedeljo odigran v savdskem Rijadu, se bo Barcelona pomerila z večnim tekmecem iz Madrida, ki je dan prej domov poslal nogometaše Valencie.