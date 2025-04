Barcelona po 'golijadi' do preobrata proti Celti

Nogometaši Barcelone so na tekmi proti Celti v 32. krogu La lige že znašli v težkem položaju, a so se uspeli izvleči. Zaostajali so že s 3:1, nato pa pripravili preobrat in tekmo dobili s 4:3. S tem so svoje vodstvo pred Real Madridom vsaj začasno povišali na sedem točk prednosti.