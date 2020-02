Barcelona po preobratu do pomembne zmage v Sevilli

Čeprav so varovanci Quiqueja Setiena sredi tedna doživeli velik šok po izpadu iz domačega kraljevega pokala, so nekaj dni pozneje v okviru 23. kroga z gostovanja iz vroče Seville, kjer so se pomerili s tamkajšnjim Betisom, uspeli preobrniti rezultatski zaostanek v končno zmago z 3:2.



K temu so največ pripomogle natančne podaje kapetana Barcelone Lionela Messija, ki je torej sodeloval pri zadetkih soigralcev - Frenkieja De Jonga v 9., Sergia Busquetsa v 45. in naposled Clementa Lengleta v 72. minuti. Če je Barca v večjem delu prvega polčasa igrala nepovezano, je precej boljšo igro pokazala v nadaljevanju obračuna, v katerega je vstopila z rezultatskim zaostankom z 1:2. Nato pa je, kot že zapisano, v ospredje kot nič kolikokrat doslej v zadnjem desetletju in pol stopil izjemni Argentinec, ki je z nesebičnimi asistencami poskrbel za lažji zaključek soigralcev.