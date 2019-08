Barcelona po preobratu do zmage nad Arsenalom na Camp Nouu

Na nabito polnem Camp Nouu so se prvi do zadetka dokopali nogometaši Arsenala. Ti so povedli v 36. minuti tekme, ko je z izjemno potezo in še lepšim strelom zadel Pierre-Emerick Aubemayang. Ta se je s preigravanjem sprva otresel Jordija Albe, nato pa s strelom z roba kazenskega prostora pod prečko matiral nemočnega Neta.