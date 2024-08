Debi kot iz sanj: Olmo junak nove zmage Barcelone

Rayo Vallecano je v dvoboju s favoriziranimi gosti povedel v deveti minuti, ko je zadel Unai Lopez. Barcelona, ki je prevladovala v posesti žoge in številu strelov, je izenačila v 60. minuti, ko je podajo Raphinhe unovčil Pedri.

V 71. minuti je pri Barceloni zadel Robert Lewandowski, toda sodniki so gol razveljavili zaradi predhodnega prekrška. Enajst minut pozneje pa je Dani Olmo, ki je pred kratkim okrepil katalonsko zasedbo, dosegel regularen zadetek za vodstvo z 2:1, potem ko je zadel z natančnim strelom s približno desetih metrov.

Pred tem sta se Mallorca in Sevilla kljub kar številnim strelom razšli z 0:0. Že v ponedeljek je Villarreal s 4:3 ugnal Celto. Villarreal ima tako dve zmagi in neodločen izid, Celta pa dve zmagi in poraz.

V sredo bo Atletico Madrid z Janom Oblakom ob 21.30 gostil Espanyol, ob tem pa bodo še tekme Atlethic Bilbao - Valencia, Real Valladolid - Leganes in Real Sociedad - Alaves. V četrtek bosta še obračuna Girona - Osasuna in Las Palmas - Real Madrid, dvoboj Betisa in Getafeja pa je bil preložen.