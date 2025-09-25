Svetli način
Nogomet

Barcelona po zaostanku do preobrata in zmage, remi v Osasuni

Oviedo, 25. 09. 2025 23.56 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
58

Nogometaši Barcelone so v 6. krogu španske lige gostovali v Oviedu in po preobratu zmagali s 3:1. Za Katalonce so natančno merili v polno Eric Garcia, Robert Lewandowski in Ronald Araujo. Osasuna in Elche sta se razšla brez zmagovalca (1:1).

Barcelona je v prve pol ure kljub ne posebej prepričljivi igri imela pobudo, nekaj lepih priložnosti, zadela tudi vratnico, a se v 33. minuti znašla v zaostanku, ko je Joan Garcia stekel precej iz svojih vrat, slabo oddal žogo, Alberto Reina pa je nato s približno 40 metrov žogo v loku poslal v prazno mrežo.

V drugem polčasu so Katalonci pripravili preobrat. Eric Garcia je najprej v 56. minuti žogo iz bližine potisnil v mrežo za izenačenje, Robert Lewandowski pa je pet minut po vstopu v igro poskrbel za 2:1 v korist gostov. Ti so zmago potrdili v 88. minuti, ko se je med strelce vpisal še Ronald Araujo, ki je zadel z glavo. Barcelona ima zdaj 16 točk oziroma dve manj od vodilnega Reala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Osasuna pa je gostila Elche in igrala 1:1. Točko gostom, ki so ob Realu Madridu in Barceloni edini še brez poraza, imajo pa kar štiri neodločene izide, je priigral Adria Pedrosa v 92. minuti.

V sredo je Atletico Madrid gostil Rayo Vallecano. Jan Oblak, ki je branil celo tekmo, in njegovi soigralci iz Madrida so pred domačimi navijači dosegli drugo zmago sezone, slavili so s 3:2. Tri gole za domače je dosegel Julian Alvarez. Real Sociedad je za svojo prvo zmago v sezoni z 1:0 premagal predzadnjo Mallorco, Mikel Oyarzabal je bil edini strelec. Getafe in Alaves pa sta igrala 1:1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Že v torek je Real Madrid vpisal še šesto zmago in je edini stoodstoten, s 4:1 je slavil v gosteh pri Levanteju. V torek je še tretjeuvrščeni Villarreal z 2:1 zmagal v Sevilli, Athletic Bilbao in Girona sta se razšla z 1:1, Espanyol in Valencia pa z 2:2.

Špansko prvenstvo, 6. krog, izidi:
- torek, 23. september:

Athletic Bilbao - Girona 1:1 (0:1)

Espanyol - Valencia 2:2 (0:1)

Levante - Real Madrid 1:4 (0:2)

Sevilla - Villarreal 1:2 (0:1)


- sreda, 24. september:

Getafe - Alaves 1:1 (0:0)

Atletico Madrid - Rayo Vallecano 3:2 (1:1)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico).

Real Sociedad - Mallorca 1:0 (0:0)


- četrtek, 25. september:

Osasuna - Elche 1:1 (1:0)

Oviedo - Barcelona 1:3 (1:0)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet špansko prvenstvo oviedo barcelona robert lewandowski
KOMENTARJI (58)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
26250440
26. 09. 2025 15.05
+3
Mal je problem ,ker zaradi poškodb proti PSGju ne bosta igrala Raphinja in golman Garcia...
ODGOVORI
6 3
BarcaHighFive
26. 09. 2025 15.17
+2
gol*
ODGOVORI
3 1
26250440
26. 09. 2025 16.59
+1
Barca,za mene je pa gol večji problem...v napadu bo Yamal,Rashford,Torres,Lewa...
ODGOVORI
2 1
Kolllerik
26. 09. 2025 17.52
+1
Tudi pri Francozi ne bo Dembeleja, kapetana markinjoša in še nekoga, Doue pa je vprašljiv.
ODGOVORI
3 2
26250440
26. 09. 2025 14.54
+5
Samo še ena tekma v nizu prvenstva ,ki se je šele začelo...Niš posebnega igra,pač gostovanje.Mal rotacije,dobre menjave,3 točke ,gremo naprej...
ODGOVORI
6 1
drimtim
26. 09. 2025 14.14
+5
Barsina mladina diha za ovratnik viceprvaku ki je vse bolj živčen ker ve kaj ga čaka.
ODGOVORI
8 3
Lucky
26. 09. 2025 14.01
+8
Bolj kot ne, spet matranje žoge. Če je bla komu tekma všeč, super. Men ni bla in ni kej hvalt.
ODGOVORI
9 1
mmickica
26. 09. 2025 14.40
+5
Tudi meni ne, ampak se vec bo taksnih ker je tekem enostavno prevec. S cim manj truda do zeljenega rezultata.
ODGOVORI
6 1
Kolllerik
26. 09. 2025 14.42
+4
Casado in Martin, pa tudi Olmo včeraj ta glavne izgube. Lewa, Frenkie, Araujo in Eric junaki večera. Dobra tudi XXX, Cubarsi in Rashford. Ostajam optimist.
ODGOVORI
6 2
Maxx365
26. 09. 2025 16.40
+4
Všeč ali ne všeč, tri točke so na kontu. Kako pa naj sicer igrajo, če je Oviedo večino tekme igral bunker pred svojimi vrati. Vse pohvale, da jim je v tako zbitem kazenskem prostoru uspelo doseči tri zadetke.
ODGOVORI
5 1
Kolllerik
26. 09. 2025 17.52
+3
Jp. In še kak več bi lahko bil
ODGOVORI
4 1
cripstoned
26. 09. 2025 13.40
-18
Zmaga varce hejtercki pa o meni in realu ...neprecenljivo...se na mnoga leta hejtercki
ODGOVORI
3 21
denis pohoric
26. 09. 2025 13.42
+14
in kaj mas ti za komentirat barco?😂
ODGOVORI
16 2
BarcaHighFive
26. 09. 2025 13.51
+13
ti hejtercek si zaceu komentirat o barci in nas tk da ne ti o men pa realu smrhad mali
ODGOVORI
14 1
cripstoned
26. 09. 2025 13.40
-15
Kaksno veselje hejterckov reala...kot ds so osvojili ligo prvakov...hahahhaah
ODGOVORI
2 17
Joško s Krasa
26. 09. 2025 12.21
-7
Oviedo je premagal sam sebe,no da ne bo preveč hude krvi,tudi gol Ovieda ni bil plod kaksne maestralne akcije.
ODGOVORI
6 13
Maxx365
26. 09. 2025 12.47
+9
80% posest žoge Barcelone, 22 strelov na gol Ovieda... Kako vedno nasprotniki Barcelone premagajo sami sebe in nikoli niso porazi zaradi boljše igre Barce od nasprotnika?
ODGOVORI
14 5
friki24
26. 09. 2025 12.48
+11
Hahaha kako je pa oviedo sam sebe lremagal? a so bili goli kaksna napaka kakor pri Barcinem prejetem naprimer? Mas iste ko krips usi se sami premagajo proti Barci🤣
ODGOVORI
14 3
mptour
26. 09. 2025 12.18
+13
70 % komentarjev je baletnikov. Neprecenljivo. Zvesti (skriti) navijači.
ODGOVORI
15 2
gasilec78
26. 09. 2025 11.21
+6
Za začetek vprašan novinarje na 24 ur, kje je članek o tekmi Barcelone.
ODGOVORI
9 3
friki24
26. 09. 2025 11.06
+13
Sicer pa real 4/6 zmag proti zadnjim 4 ekipam na lestvici ne se zdej bahat ko da ste premagal nevem koga
ODGOVORI
15 2
friki24
26. 09. 2025 11.04
+13
Realove primadone dajte bit realni pa si ne lagat da je Barca dobesedno podarila gol Oviedu in ni bil to plod neke izigrane obrambe ali hude akcije🤣
ODGOVORI
15 2
Nejc Lola
26. 09. 2025 10.44
-14
Ni slabo, Real je sicer zmagal z nedotaknjeno mrežo, ampak Barca še ni na tem nivoju. Se pa vidi, kako se vse bolj mučijo proti klubom, ki so najnižje na lestvici.
ODGOVORI
4 18
mmickica
26. 09. 2025 11.07
+16
Preveč poslušaš komentatorja. Nobenega mučenja ni bilo, ko je dal Flick Casadoja ven. Igrali so točno toliko, kot je bilo potrebno. Prejeli so en edini gol, ko je Garcia napravil neumnost, ki je vsaj po mojem mnenju ne bo tako kmalu ponovil. Se je videlo, da ga je izučilo.
ODGOVORI
17 1
Kolllerik
26. 09. 2025 13.37
+6
Rezultat bi lahko bil za Barco višji, vkolikor ne bi bilo tiste vratnice Raphinhe in vsaj štirih odličnih obramb vratarja Ovieda
ODGOVORI
7 1
Loptass
26. 09. 2025 16.37
+2
Torej če sklepamo po logiki loleka, bo Real dal Valenciji vsaj 8 golov, če jih je Barca 6??
ODGOVORI
3 1
Nejc Lola
26. 09. 2025 17.05
-2
Clean sheet in več golov je nekaj povsem drugega, Lopata.
ODGOVORI
1 3
cripstoned
26. 09. 2025 09.57
-19
Cestitke varceloni ...1gostovanje ki ni sporno...ceprav se mucijo ampak vseeno....
ODGOVORI
6 25
BarcaHighFive
26. 09. 2025 10.31
+16
ne rabimo sodnikov pa penalov tk ko vardrid da zmagamo...
ODGOVORI
19 3
mptour
26. 09. 2025 12.16
+10
Edini, ki se muči, si ti. Pa tvoji trije sorojenci tle gor.
ODGOVORI
11 1
cripstoned
26. 09. 2025 13.39
-10
Vallecano, mallorca?? Lahko lazes sebe mene ne bos...
ODGOVORI
1 11
drimtim
26. 09. 2025 09.48
+21
Bravo Barsa lahkotno nove tri točke.
ODGOVORI
23 2
Dany75
26. 09. 2025 09.24
-21
In potem se ti ghreznicarji hvalijo kako lep nogomet igrajo 😂😂😂 in da ke vsaka tekma cisti uzitek....😵 potem jih pa en palcek Oviedo,ki ima stadion za 30.000 navijacev ,prestrasi do te mere da naenkrat pozabijo igrat lep nogomet..al kako...svasta ...🤣🤣
ODGOVORI
4 25
friki24
26. 09. 2025 09.37
+19
standarno se spet ti oglasas in brukas hahaha..slaba tekma vceraj pa se zmeraj pospravil 3 gole, kaj reci?
ODGOVORI
21 2
Kolllerik
26. 09. 2025 09.38
+17
Penalko, ne jokat. Tako ali tako je že premokro..
ODGOVORI
21 4
drimtim
26. 09. 2025 09.46
+14
A ti te vegetarje še resno jemlješ ?
ODGOVORI
15 1
Kolllerik
26. 09. 2025 10.06
+11
drimtim, kdo to? Če leti name,... nekaj zabave mora bit 😁👍
ODGOVORI
13 2
Penal za real madrid
26. 09. 2025 08.45
+12
Eden najboljših na svojem položaju.bil je v zlati generaciji tako barcelone kot španske reprezentance.osvojil je vse kar se je dalo.srečno na nadaljni poti
ODGOVORI
13 1
Penal za real madrid
26. 09. 2025 08.50
+11
Mišljeno pod člankom o busqutsu.nevem kako da sm spregledal
ODGOVORI
12 1
manucao
26. 09. 2025 11.00
-15
To je š en dokaz, da navijači Barce ne vidijo prst pred nosom. Žal.
ODGOVORI
1 16
Maxx365
26. 09. 2025 12.52
+9
Še dobro da si ti nezmotljiv, kekec.
ODGOVORI
9 0
RUBEŽ
26. 09. 2025 08.44
+17
Čakam komentar eksperta LALIGE da napiše, kako bi morali pri Barci SPET dobiti vsaj en rdeči karton in VSAJ en penal za nasprotnika.
ODGOVORI
20 3
Kolllerik
26. 09. 2025 08.07
+11
Danes je lep, deževen dan. Barca pa včeraj z trojčkom golov čez trdovratni Oviedo. Martin na žalost ni niti B. od Baldea, in Casado niti F. od Frenkija. Zato pa je Oviedo prebijal kot za šalo po Barcini levo strani. Vsi tisti, ki boste še kar kritizirali Lewo in Frenkija, se raje prej zamislite...
ODGOVORI
14 3
26250440
26. 09. 2025 09.04
+13
Lepa zmaga..Pridejo tudi slabe tekme.Barci nihče ne bo pomagal ko igra slabo in jo šlepal do zmage.Sem pa edini ki hvali Dejonga že ves čas.Še z Luckyjem sva imela že par debat na to temo..Res je da je imel previsoko plačo,ravno zdaj pa podpisuje za dosti nižjo..Za mene sta z xxx najboljši vezni par..Žoga je pri njiju zaklenjena..
ODGOVORI
15 2
Campeones36
26. 09. 2025 09.09
-13
Aja, maš demenco očitno
ODGOVORI
4 17
Kolllerik
26. 09. 2025 09.13
+13
Aja, pa še Arauja sem pozabil dodat poleg nizozemcavin Lewe. Včeraj sijajen...
ODGOVORI
15 2
26250440
26. 09. 2025 09.22
+12
Campeones šlepajo sodniki ob slabi igri sam Real...sam recimo Alcoyones je bil tud za sodnike premočen..
ODGOVORI
13 1
Kolllerik
26. 09. 2025 09.39
+15
Čampi, a je bil kak penal včeraj? Aja, samo za realčke...
ODGOVORI
16 1
Campeones36
26. 09. 2025 12.07
-4
a sem kaj rekel za včeraj? saj pravim 2 tekmi nazaj je za vas že zgodovina.
ODGOVORI
1 5
