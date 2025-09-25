Barcelona po zaostanku do preobrata in zmage, remi v Osasuni

Barcelona je v prve pol ure kljub ne posebej prepričljivi igri imela pobudo, nekaj lepih priložnosti, zadela tudi vratnico, a se v 33. minuti znašla v zaostanku, ko je Joan Garcia stekel precej iz svojih vrat, slabo oddal žogo, Alberto Reina pa je nato s približno 40 metrov žogo v loku poslal v prazno mrežo.

V drugem polčasu so Katalonci pripravili preobrat. Eric Garcia je najprej v 56. minuti žogo iz bližine potisnil v mrežo za izenačenje, Robert Lewandowski pa je pet minut po vstopu v igro poskrbel za 2:1 v korist gostov. Ti so zmago potrdili v 88. minuti, ko se je med strelce vpisal še Ronald Araujo, ki je zadel z glavo. Barcelona ima zdaj 16 točk oziroma dve manj od vodilnega Reala.