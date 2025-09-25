Barcelona po zaostanku do preobrata in zmage, remi v Osasuni

Barcelona je v prve pol ure kljub ne posebej prepričljivi igri imela pobudo, nekaj lepih priložnosti, zadela tudi vratnico, a se v 33. minuti znašla v zaostanku, ko je Joan Garcia stekel precej iz svojih vrat, slabo oddal žogo, Alberto Reina pa je nato s približno 40 metrov žogo v loku poslal v prazno mrežo.
V drugem polčasu so Katalonci pripravili preobrat. Eric Garcia je najprej v 56. minuti žogo iz bližine potisnil v mrežo za izenačenje, Robert Lewandowski pa je pet minut po vstopu v igro poskrbel za 2:1 v korist gostov. Ti so zmago potrdili v 88. minuti, ko se je med strelce vpisal še Ronald Araujo, ki je zadel z glavo. Barcelona ima zdaj 16 točk oziroma dve manj od vodilnega Reala.
Osasuna pa je gostila Elche in igrala 1:1. Točko gostom, ki so ob Realu Madridu in Barceloni edini še brez poraza, imajo pa kar štiri neodločene izide, je priigral Adria Pedrosa v 92. minuti.
V sredo je Atletico Madrid gostil Rayo Vallecano. Jan Oblak, ki je branil celo tekmo, in njegovi soigralci iz Madrida so pred domačimi navijači dosegli drugo zmago sezone, slavili so s 3:2. Tri gole za domače je dosegel Julian Alvarez. Real Sociedad je za svojo prvo zmago v sezoni z 1:0 premagal predzadnjo Mallorco, Mikel Oyarzabal je bil edini strelec. Getafe in Alaves pa sta igrala 1:1.
Že v torek je Real Madrid vpisal še šesto zmago in je edini stoodstoten, s 4:1 je slavil v gosteh pri Levanteju. V torek je še tretjeuvrščeni Villarreal z 2:1 zmagal v Sevilli, Athletic Bilbao in Girona sta se razšla z 1:1, Espanyol in Valencia pa z 2:2.
Špansko prvenstvo, 6. krog, izidi:
- torek, 23. september:
Athletic Bilbao - Girona 1:1 (0:1)
Espanyol - Valencia 2:2 (0:1)
Levante - Real Madrid 1:4 (0:2)
Sevilla - Villarreal 1:2 (0:1)
- sreda, 24. september:
Getafe - Alaves 1:1 (0:0)
Atletico Madrid - Rayo Vallecano 3:2 (1:1)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico).
Real Sociedad - Mallorca 1:0 (0:0)
- četrtek, 25. september:
Osasuna - Elche 1:1 (1:0)
Oviedo - Barcelona 1:3 (1:0)
