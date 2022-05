Barcelona po zmagi nad Celto le še korak oddaljena od končnega drugega mesta

V 36. krogu španske nogometne prve lige se je še tretje zmage zapored razveselila Xavijeva Barcelona, ki je s 3:1 odpravila Celta Vigo in se s tem utrdila na drugem mestu ligaške razpredelnice. Prvi gol na tekmi je pripadel Memphisu Depayu, nato pa je dvakrat v polno meril še Pierre-Emerick Aubameyang. Za Celto je častni zadetek dosegel zimzeleni Iago Aspas. Katalonci je vseeno niso odnesli poceni, saj se je po trku z glavama sredi igrišča zgrudil Ronald Araujo, ki je bil nemudoma odpeljan v bolnišnico. Na preostalih dveh današnjih tekmah je Real Betis s kar 3:0 premagal Valencio, Granada pa je z minimalnih 1:0 premagala Athletic Bilbao.

Katalonci so potrebovali pol ure, da so tekmo začeli obračati v svojo korist. V 30.minuti je po dolgi akciji Barcelone Ousmane Dembele lepo preigral dva igralca Celte, prodrl po desni strani igrišča in natančno podal v sredino, kjer je podajo pričakal Memphis Depay in s približno 12 metrov matiral Matiasa Ditura. Barci se je nato odprlo in po 41. minutah je Pierre-Emerick Aubameyang povišal na 2:0. Junak tekme proti Betisu Jordi Alba je z globinsko podajo zaposlil Depaya, ki je podal v sredino, po 'fliperju' pa je bil najbolj iznajdljiv Gabonec, ki jo je z levico spravil v Celtino mrežo.

Barcelona je v drugem polčasu nadaljevala formo iz prvega in že po treh minutah drugega polčasa povišala na 3:0. Podobno kot pri prvem zadetku je po desni strani prodrl Dembele in podal na rob kazenskega prostora. Tokrat je podajo pričakal Aubameyang, ki je z natančnim strelom z desnico zadel še drugič na tekmi.

A Celta se kljub visokemu zaostanku še ni povsem predala. Le dobro minuto kasneje je napako Marc-Andréja ter Stegna izkoristil Thiago Galhardo, ki je prestregel Nemčevo slabo podajo in zaposlil Iaga Aspasa, izkušenemu Špancu pa neoviranemu ni bilo težko zadetko gola Kataloncev.

V 58. minuti je Celta ostala še brez Jeisona Murilla, ki je v igro vstopil le dobrih deset minut pred tem, a bil po mnenju glavnega sodnika kot zadnji branilec pregrob z Depayem, s čimer si je prislužil rdeč karton. Po uri igre pa smo žal videli incident, ki si ga nikdar ne želimo videti. Ronald Araujo je po trku glav z Riquijem Puigom obležal na tleh in ostal brez zavesti. Na igrišče sta takoj pridrveli zdravniški službi obeh ekip in tudi reševalno vozilo, ki je urugvajskega branilca nemudoma odpeljalo v bližnjo bolnišnico na oskrbovanje in preiskave.

Tekma se je po dolgi prekinitvi nadaljeval po okusu domačih nogometašev, ki so v 77. minuti znova zadeli, a se je po dolgem pregledovanju posnetkov izkazalo, da je bil ob zadetku Puiga Eric Garcia, ki se je pred tem zadnji dotaknil žoge, v prepovedanem položaju. Katalonci so srečanje z igralcem več mirno pripeljali do konca in si tako prislužili 21. ligaško zmago v sezoni. Xavijevi varovanci se z 72 točkami nahajajo na drugem mestu razpredelnice, kjer imajo ob tekmi več sedaj sedem točk prednosti pred Sevillo. Barcelona tako v zadnjih dveh krogih potrebuje le še eno zmago, da potrdi končno drugo mesto v španski prvi ligi.

Betis še drugič v dobrih dveh tednih ugnal Valencio V 'ponovitvi' finala 120. izvedbe Španskega kraljevega pokala, sta se pomerila Valencia in Real Betis, ki v španski La Ligi nista v najbolj rožnati formi. Tako kot v nedavnem finalu, v katerem so po enajstmetrovkah slavili Andaluzijci, so se tudi tokrat zmage razveselili nogometaši Real Betisa, ki so slavili z 0:3. Gostje so vse tri zadetke dosegli v drugem polčasu, Valenciino mrežo je v 57. minuti načel Willian José, Sergio Canales je natanko pou ure kasneje (v 87. minuti) povišal na 0:2, žebelj v domačo krsto pa je v zadnji minuti rednega dela zabil Borja Iglesias. Betis je tako v La Ligi zmagal prvič po devetem april, ko so z 2:1 odpravili Cadiz, Valencia pa na zmago v ligaškem tekmovanju čaka že vse od 19. marca, ko je z minimalnih 1:0 padel Elche. Po 36 odigranih tekmah je Betis z 61 točkami trdno zasidran na petem mestu, Valencia pa je s 44 točkami deseta.

Athletic Bilbao, ki se bori za mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja, se je opekel na gostovanju pri Granadi, ki je v bitki za obstanek vpisala pomembne tri točke. O zmagovalcu je odločil domači vezist Alex Collado, ki je v 35. minuti dosegel zmagoviti zadetek. Izidi 36. kroga španske La Lige: Valencia - Real Betis 0:3 (0:0) Granada - Athletic Bilbao 1:0 (1:0) Barcelona - Celta Vigo 3:1 (2:0)