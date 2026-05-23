Barcelona pokorila nogometašice Lyona in četrtič osvojila Ligo prvakinj

Prve so sicer mrežo zatresle Francozinje, Lindsey Heaps je v 14. minuti žogo poslala za hrbet Cataline Coll, zadetek pa je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Katalonke so bile nevarnejši nasprotnik, kar so potrdile v 55. minuti. Patricia Guijarro je krenila v protinapad in žogo pripeljala na polovico nasprotnic, nato pa lepo zaposlila Ewo Pajor, ki je suvereno zaključila in Barcelono popeljala v vodstvo.

Barcelona - Lyonnes FOTO: Profimedia

Poljakinja je bila slabih petnajst minut pozneje znova natančna. Po strelu Esmee Brugts je žoga sicer šla mimo vrat, a jo je Salma Paralluelo pravočasno ujela in preusmerila do Pajorjeve, ki jo je z bližine poslala v gol.

Salma Paralluelo FOTO: Profimedia

Barcelona tudi ob prednosti 2:0 ni popuščala in še naprej trgala obrambo nogometašic iz Lyona. V 90. minuti je Paralluelo z roba kazenskega prostora z natančnim strelom premagala vratarko Francozinj Christiane Endler, manj kot tri minute kasneje pa je španska reprezentantka postavila še piko na i in po podaji Pajorjeve poskrbela za četrti zadetek Katalonk.

Statistika tekme med Barcelono in Lyonnesom FOTO: Sofascore.com

Ženska ekipa Barcelona, ki je letos slavila že v domačem prvenstvu, je Ligo prvakinj osvojila četrtič. Prvič so evropski nogometni prestol zasedle v sezoni 2020/21, nato slavile še leta 2023 in 2024, lani pa v finalu niso bile kos nogometašicam Arsenala. Nogometašice Lyonnesa so sicer najuspešnejša ekipa v zgodovini Lige prvakinj, na svojem računu imajo kar osem naslovov. Krono so osvojile v letih 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 in 2022, nazadnje pa so v finalu zaigrale leta 2024, ko jih je z 2:0 premagala prav Barcelona.

Izid, Liga prvakinj, finale: