Nogomet

Barcelona pokorila nogometašice Lyona in četrtič osvojila Ligo prvakinj

Oslo, 23. 05. 2026 20.26 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Ž.Ž.
Barcelona - Lyonnes

Nogometašice Barcelone so še četrtič v zgodovini zmagovalke Lige prvakinj. V finalu so ugnale tekmice iz Lyona, ki so sicer z osmimi naslovi najuspešnejše moštvo v zgodovini tekmovanja. Katalonke so slavile s 4:0, po dva zadetka pa sta prispevali Ewa Pajor in Salma Paralluelo.

Prve so sicer mrežo zatresle Francozinje, Lindsey Heaps je v 14. minuti žogo poslala za hrbet Cataline Coll, zadetek pa je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. 

Katalonke so bile nevarnejši nasprotnik, kar so potrdile v 55. minuti. Patricia Guijarro je krenila v protinapad in žogo pripeljala na polovico nasprotnic, nato pa lepo zaposlila Ewo Pajor, ki je suvereno zaključila in Barcelono popeljala v vodstvo. 

FOTO: Profimedia

Poljakinja je bila slabih petnajst minut pozneje znova natančna. Po strelu Esmee Brugts je žoga sicer šla mimo vrat, a jo je Salma Paralluelo pravočasno ujela in preusmerila do Pajorjeve, ki jo je z bližine poslala v gol. 

FOTO: Profimedia

Barcelona tudi ob prednosti 2:0 ni popuščala in še naprej trgala obrambo nogometašic iz Lyona. V 90. minuti je Paralluelo z roba kazenskega prostora z natančnim strelom premagala vratarko Francozinj Christiane Endler, manj kot tri minute kasneje pa je španska reprezentantka postavila še piko na i in po podaji Pajorjeve poskrbela za četrti zadetek Katalonk.

FOTO: Sofascore.com

Ženska ekipa Barcelona, ki je letos slavila že v domačem prvenstvu, je Ligo prvakinj osvojila četrtič. Prvič so evropski nogometni prestol zasedle v sezoni 2020/21, nato slavile še leta 2023 in 2024, lani pa v finalu niso bile kos nogometašicam Arsenala.

Nogometašice Lyonnesa so sicer najuspešnejša ekipa v zgodovini Lige prvakinj, na svojem računu imajo kar osem naslovov. Krono so osvojile v letih 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 in 2022, nazadnje pa so v finalu zaigrale leta 2024, ko jih je z 2:0 premagala prav Barcelona.

For ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izid, Liga prvakinj, finale:

Barcelona - Lyon 4:0 (0:0)
Pajor 55., 69.; Paralluelo 90., 93.

nogomet barcelona lyonnes liga prvakinj

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MatPaat
23. 05. 2026 21.16
To treba na veliko proslavit v Barceloni, ker pri moških bo še trajalo.
Vladimir.Krutov
23. 05. 2026 21.04
🌹
ptuj.si
23. 05. 2026 21.03
Ženski nogomet. To ni gledljivo.
NoriSušan
23. 05. 2026 21.02
Že ženske bolše od Madrida kere bruke
