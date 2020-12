Messi zmajeval z glavo, Koeman pravi: Storili smo dovolj za zmago

Barcelona je tekmo z Eibarjem na domačem Camp Nouu dobro začela, a po tem, ko je enajstmetrovko s povsem zgrešenim strelom zapravil napadalec Martin Braithwaite, so Baski prevzeli pobudo in si v prvem polčasu priigrali nekaj lepih priložnosti. Na zadetke je bilo treba počakati do drugega polčasa, ko je Kikeizkoristil nepazljivost branilca Ronalda Arauja in še pred iztekom ure igre mirno zaključil mimo Marca-Andreja ter Stegna.

Rezervist Ousmane Dembele, ki se do tedaj ni izkazal s svojimi streli, se je nato ob povratku po poškodbi odkupil z lepim zadetkom prek vratarja Marka Dmitrovića, potem ko ga je zaposlil Junior Firpo. A kaj več od remija Kataloncem ni uspelo iztržiti, trener Ronald Koeman, ki se bo ob tovrstnih rezultatih po prihajajočih predsedniških volitvah težko obdržal na vročem stolčku, pa je bentil nad neučinkovitostjo.

Koeman: Naslov bo res težko osvojiti

"Zaslužili smo si zmago, storili smo dovolj. Imeli so en strel v okvir vrat,"je povedal Koeman."Ustvarili smo si priložnosti, a nismo izkoristili enajstmetrovke, nato pa smo naredili napako v obrambi. Dobro smo igrali, trdo delali in storili dovolj za zmago, a to se nam pogosto dogaja. V prvem polčasu smo imeli težave s prenosom žoge iz zadnje vrste, nismo našli igralcev med linijami. Morda je na to vplival strah pred tveganjem. A ponavljam: to je bila tekma, na kateri smo si pripravili veliko priložnosti, a jih nismo izkoristili."

Nizozemec, ki kljub črnogledim napovedim v medijih po zadnjih spodrsljajih ni želel predati boja za državni naslov, je tokrat dejal, da bo osvojiti naslov"res težko".

"Če sem realist, bo osvojiti naslov res težko. Nič ni nemogoče, a moramo prepoznati tudi razdaljo, ki je nastala med nami in vodilnimi. Atletico se mi zdi res dober, močan, ne prejema veliko golov,"je trenutno vodilne madridske rdeče-bele pohvalil Koeman, enako število točk pa ima ob dveh odigranih tekmah več od mestnih tekmecev seveda tudi veliki Barcin tekmec Real.

Araujo priznal, da je 'zamočil' pri golu za 0:1

Ob iskanju zmagovitega gola je moral zaradi očitno težje poškodbe z igrišča tudi brazilski napadalni vezist Philippe Coutinho, Eibar pa je lahko v sedmem poskusu proslavil prvo osvojeno točko v katalonskem nogometnem hramu. 21-letni Araujo, ki se je v tej sezoni sicer že nekajkrat izkazal, po težji poškodbi Gerarda Piquejapa prevzema vlogo morda celo prvega srednjega branilca v klubu, je po tekmi prevzel odgovornost za vodilni zadetek gostov.

"Jaz sem 'zamočil', to je napaka, ki je ne smem ponoviti," je v prvi izjavi za Movistar+ dejal Araujo. "Pri meni je šlo za pomanjkanje zbranosti, to pa so napake, ki si jih ne smemo privoščiti. Danes je bila napaka moja in dovolj sem star, da vem, kakšna odgovornost je igrati za Barcelono. Škoda, ker nam ni uspelo osvojiti treh točk, ki smo jih potrebovali in si jih želeli."

Messi zmajeval z glavo

Barcelona je po torkovem remiju izgubila že devet od 27 možnih točk na domači zelenici v tej sezoni, na šestem mestu pa je po 15 odigranih tekmah zbrala 25 točk. Atletico beži za sedem točk, a je, kot že rečeno, odigral dve tekmi manj od Barce in Reala.

Pred tekmo z Eibarjem so iz Barcelone sporočili, da so Lionelu Messijuzaradi manjše poškodbe omogočili daljšo odsotnost s treningov in da bo Argentinec obračun z Baski izpustil. Kapetan kluba si je dvoboj ogledal s tribun, zadnje trenutke je pospremil stoje in po sodnikovem žvižgu zelo očitno zmajeval z glavo, ko se je napoti proti izhodu. Prihodnost največjega zvezdnika se je še poleti zdela največja težava na Camp Nouu, zdaj pa se zdi, da bo leto 2021 kljub zamenjavi na predsedniškem stolčku vse prej kot mačji kašelj.