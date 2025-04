Barcelona povsem nadigrala nekonkurenčno Borussio iz Dortmunda

Zasedbi Barcelone in dortmundske Borussie sta se v dozdajšnjem delu sezone že pomerili med seboj, in sicer v ligaškem delu najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu, ko so bili varovanci nemškega strokovnjaka Hansija Flicka 11. decembra 2024 boljši od lanskega finalista Lige prvakov s 3:2.

In tudi ko pogledamo zadnjih pet medsebojnih dvobojev omenjenih moštev, so Katalonci precej bolj uspešni, saj so uspeli slaviti trikrat, dvakrat pa je bil izid neodločen. Pri domačih so pogrešali vsestranskega napadalca Danija Olma, ki je zaradi poškodbe ob koncu prejšnjega meseca odpadel iz Flickovih kombinacij, a imajo v vrstah Barce toliko kakovosti oziroma dolgo klop, da si lahko privoščijo tudi izostanek tako kakovostnega nogometaša.