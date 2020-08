Koeman predstavljen: Barcelona je še vedno največji klub na svetu

Temu primerna so bila tudi vprašanja medijev, ki so se tokrat ob spoštovanju vseh varnostnih ukrepov lahko udeležili predstavitve Ronalda Koemanav katalonski prestolnici. Nizozemec, ki je ob ponudbi nekdanjih delodajalcev zapustil klop domače članske izbrane vrste, je moral poglobljeno spregovoriti o svojih načrtih in igralcih, na katere računa, potem ko je predsednik Barce Josep Maria Bartomeu že pred njegovim prihodom napovedal popolno prevetritev kadra.

"Dobrodošel v tvoj dom, Ronald. Danes so se ti izpolnile sanje,"je Koemana, ki je v Španiji pred leti sicer zelo neuspešno že vodil Valencio, pozdravil Bartomeu."Za nas je bil referenca v Dream Teamu, ki ga je zgradil (Johan) Cruyff. Vsi se zavedamo, kaj nam je za vedno prinesel. Zdaj polagamo naše upe vanj. Nekje je bilo zapisano, da bo Koeman nekega dne treniral člansko ekipo Barce. Hvala ti, da si sprejel ta izziv, saj to niso lahki trenutki. Je karizmatičen, ima osebnost in karakter. Poleg tega pa ima tudi rad Barco. Lahko začnemo nov cikel in prepričan sem, da nam bo šlo dobro od rok,"je dodal.

Potrebno bo delati za povrnitev ugleda

Koeman je začel z naslednjimi besedami: "Danes je dan, ko si lahko zelo srečen, ponosen. Barca je moj dom, zdaj pa bom dobil priložnost voditi tako veliko moštvo. Trenutek ni lahek. A tako je moralo biti. Od zdaj naprej bomo morali delati na tem, da zgradimo močno ekipo, potrebno bo narediti spremembe. Podoba oni dan (poraz z Bayernom z 2:8, op. a.) ni bila takšna, kakršna si želimo. Potrebno bo delati na tem, da si povrnemo ugled, a Barcelona je še vedno največji klub na svetu."

Glede sloga igre je dodal: "Sem Nizozemec, bolj nam je všeč posest žoge, kot da za žogo tečemo. Želim igrati dobro, čeprav je najpomembneje zmagati. Kot trener sem si nabral veliko izkušenj v različnih ekipah in sposoben sem trenirati Barco na najvišji ravni. Povezava med Barco in Nizozemsko pa je vedno bila. Nogomet je uživanje, to bom povedal igralcem. Moramo pa biti ponosni, da smo lahko tukaj. Vsi skupaj."