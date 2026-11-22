Villarreal je uvodoma stresel Camp Nou. Po vsega sedmih minutah je vodil z 2:0, potem ko sta gola med peto in sedmo minuto dosegla Tajon Buchanan in Tanitoluwa Oluwaseyi. Izbranci nemškega trenerja na klopi Barcelone Hansija Flicka so v nadaljevanju prevladovali, tehtnico pa so na svojo stran nagnili šele v drugi polovici tekme, potem ko je domači zvezdnik Lamine Yamal v 23. minuti zastreljal tudi enajstmetrovko. Tekma je bila deležna tudi veliko spornih odločitev s strani glavnega sodnika Alejandra Hernandeza, ki je na tekmi pokazal kar osem rumenih in en rdeč karton.
V drugem polčasu sta za Katalonce med 57. in 61. minuto najprej zadela Gerard Martin in Fermin Lopez, zmagoviti gol pa je v 67. minuti z avtogolom prispeval Pau Navarro. Barcelona je tako ponovno sama na vrhu španske lige s tremi točkami prednosti pred madridskim Realom.
Izidi La Liga, nedelja, 22. november:
Barcelona - Villarreal 3:2 (0:2)
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