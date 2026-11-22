Villarreal je uvodoma stresel Camp Nou. Po vsega sedmih minutah je vodil z 2:0, potem ko sta gola med peto in sedmo minuto dosegla Tajon Buchanan in Tanitoluwa Oluwaseyi. Izbranci nemškega trenerja na klopi Barcelone Hansija Flicka so v nadaljevanju prevladovali, tehtnico pa so na svojo stran nagnili šele v drugi polovici tekme, potem ko je domači zvezdnik Lamine Yamal v 23. minuti zastreljal tudi enajstmetrovko. Tekma je bila deležna tudi veliko spornih odločitev s strani glavnega sodnika Alejandra Hernandeza, ki je na tekmi pokazal kar osem rumenih in en rdeč karton.