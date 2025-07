Barcelona prepričljivo premagala Korejce, prvenec Yamala z desetico

Nogometaši Barcelone so na drugi pripravljalni tekmi v sklopu azijske turneje visoko premagali korejski FC Seul. Katalonci so slavili s 7:3, za blaugrano sta po dva zadetka prispevala Lamine Yamal in Ferran Torres, mrežo Korejcev pa so napolnili še Robert Lewandowski, Andreas Christensen in Gavi.