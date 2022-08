Barcelona prodala še četrtinski delež digitalnih pravic

Barcelona je spletnemu podjetju Socios prodala 25-odstotni delež Barca Studios, ki upravlja digitalne vsebine in avdiovizualne produkcije kluba. Člani kluba so pred tem na glasovanju odločili, da lahko vodstvo proda največ 49-odstotni delež Barca Studios.

"Za zdaj smo prodali 25 odstotkov podjetju Socios. Morda bo nekoč čas za vrnitev teh 25 odstotkov, a za zdaj imamo novega partnerja, ki je vložil 100 milijonov evrov," je dejal predsednik kluba Joan Laporta na današnji novinarski konferenci, na kateri so tudi uradno predstavili zadnjo okrepitev blaugrane, Julesa Koundeja , ki je prišel iz Seville. Sklenil je petletno pogodbo, španski mediji poročajo, da je bil prestop vreden vsaj 40 milijonov evrov.

V tem poletju je Barca že prodala del pravic, in sicer 15 odstotkov pravic prihodkov španske lige ameriškemu investicijskemu podjetju Sixth Street, posel naj bi bil v dveh delih vreden skupno 400 milijonov evrov.

Ta sredstva so sicer finančno izčrpanemu klubu omogočila poletne nakupe: glavni je bil prihod poljskega zvezdnika Roberta Lewandowskega iz Bayerna, poleg Koundeja pa so v Barcelono prišli še Raphinha, Franck Kessie in Andreas Christensen.