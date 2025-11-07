Svetli način
Nogomet

Barcelona prvič nazaj na Camp Nouu

Barcelona, 07. 11. 2025 18.40

Nogometaši Barcelone so v petek opravili prvi uradni trening na novem Camp Nouu. Pred 22-tisočglavo množico so igralci katalonskega ponosa otvorili zelenico svojega stadiona. Camp Nou ostaja v fazi prenove, pri Blaugrani pa še niso določili datuma vrnitve.

Igralci Barcelone na petkovem treningu
Igralci Barcelone na petkovem treningu FOTO: AP

Katalonci že od leta 2023 svoje tekme igrajo na olimpijskem stadionu v Montjuicu. Na njihovem legendarnem domovanju, Camp Nouu, že več kot dve leti brnijo delovni stroji. Vrnitev na kultni katalonski stadion predsednik Blaugrane Joan Laporta napoveduje že od začetka letošnje sezone. V petek pa so nogometaši Barcelone vendarle znova zaigrali na domači zelenici, čeprav je šlo zgolj za trening.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na prvo vsaj delno odprtje Camp Noua je prišlo skoraj 22 tisoč ljudi, ki so lahko spremljali trenažni proces svojih ljubljencev. Za veliko igralcev katalonskih velikanov je bila to prva izkušnja z Barcelonino "sveto travo". Katalonci naj bi že imeli dovoljenje za igranje tekem, z največjo dovoljeno kapaciteto 27 tisoč ljudi, Laporta si želi pridobiti dovoljenje, ki bi to številko povečalo na 45 tisoč: "Vsi v klubu se trudimo, da nam to uspe čim prej. Prvo tekmo bomo odigrali takoj, ko dobimo licenco, če se to zgodi pred reprezentančnim premorom, se bomo vrnili že proti Athleticu iz Bilbaa, 22. novembra," je na treningu povedal 63-letni Katalonec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Povratek domov je za Barcelono pomemben tudi iz finančnega vidika. Nov stadion bo imel rekordno kapaciteto na stari celini, sprejel bo kar 105.000 navijačev. O sentimentalni vrednosti vrnitve pa ni treba izgubljati besed. "Igranje na Montjuicu je izpadlo bolje, kot smo pričakovali, ampak Camp Nou je naš dom. Tu so se nam zgodile številne, skoraj mitske stvari. Lahko si predstavljam, da osvojimo Ligo prvakov prav na tem stadionu," je izjavil čustveni Laporta.

Lionel Messi
Lionel Messi FOTO: Reuters

Spregovoril je tudi o potencialni vrnitvi največjega nogometaša Barcelone vseh časov Lionela Messija, na teren, kjer si je pred dvajsetimi leti začel kovati svojo nogometno kariero: "Najlepši način otvoritve stadiona bi bil poklon Messiju pred 105.000 ljudmi. Z veseljem bi organiziral revijalno tekmo za Lea."

barcelona camp nou joan laporta lionel messi
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Joško s Krasa
07. 11. 2025 19.48
+1
Vremenarji pravijo,da je v tistei vasi od 20.11 do 20.3. Napovedsno kar močno deževje,dam tri hekte Terančka takoj v dobrodelne namene☺️
ODGOVORI
1 0
Loptass
07. 11. 2025 19.44
Mimogrede vrhunska izjava Ibrahimovića: Messiju v intervjujih novinarji povejo, da GOAT, med ko CR v njegovih intervjujih, on pove novinarjem, da je GOAT👌🤣
ODGOVORI
0 0
Kolllerik
07. 11. 2025 19.21
-7
Čudovita novica 👍
ODGOVORI
1 8
cripstoned
07. 11. 2025 19.32
+6
Res čudovita novica za vas "navijače" UEFALONE..ravno pravi čas bo dokončno zgrajen da boste lahko praznovali novo sezono brez lige prvakov na novih sedežih...
ODGOVORI
7 1
Loptass
07. 11. 2025 19.40
Pol pa ste uzaljeni, ko vam nekdo napise, da ste bhedaki. Da se ukvarjas vec z Barco kot tvojim Realom, marsikaj pojasni.
ODGOVORI
0 0
Vladimir.Krutov
07. 11. 2025 19.13
-4
Vse gre po planu...
ODGOVORI
3 7
cripstoned
07. 11. 2025 19.35
+6
Nic ne gre po planu...zato pa se skriv 5dni v tednu ...koga ti lazes?? Hhahahaha
ODGOVORI
7 1
zmerni pesimist
07. 11. 2025 19.06
+6
A delavci so dobili plačano za delo ki so ga opravili na camp nouu
ODGOVORI
9 3
cripstoned
07. 11. 2025 18.55
+4
po 833dneh, 218kršitvah in 2mio.€ plačanih kazni in po 1.3mrd€ dolgov se igralci in "navijači" FC KORUPTILONE končno vračajo na ne še čisto dokončano metropolo največjih sodniških in VAR prevar... v leglo korupcije in podkupovanj najvecjih razmer!!! Želimo jim vse slabo in na igrišču in sodišču! FC UEFALONA, FC NEGREIRALONA!!!
ODGOVORI
10 6
Heprk
07. 11. 2025 18.52
+5
Sodniki so tud trenirali piskanje penalov
ODGOVORI
9 4
Kolllerik
07. 11. 2025 19.30
-5
Ni verjetno, da tu gojijo navade iz BernaLea....
ODGOVORI
3 8
