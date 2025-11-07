Barcelona prvič nazaj na Camp Nouu

Nogometaši Barcelone so v petek opravili prvi uradni trening na novem Camp Nouu. Pred 22-tisočglavo množico so igralci katalonskega ponosa otvorili zelenico svojega stadiona. Camp Nou ostaja v fazi prenove, pri Blaugrani pa še niso določili datuma vrnitve.

Igralci Barcelone na petkovem treningu FOTO: AP icon-expand

Katalonci že od leta 2023 svoje tekme igrajo na olimpijskem stadionu v Montjuicu. Na njihovem legendarnem domovanju, Camp Nouu, že več kot dve leti brnijo delovni stroji. Vrnitev na kultni katalonski stadion predsednik Blaugrane Joan Laporta napoveduje že od začetka letošnje sezone. V petek pa so nogometaši Barcelone vendarle znova zaigrali na domači zelenici, čeprav je šlo zgolj za trening.

Na prvo vsaj delno odprtje Camp Noua je prišlo skoraj 22 tisoč ljudi, ki so lahko spremljali trenažni proces svojih ljubljencev. Za veliko igralcev katalonskih velikanov je bila to prva izkušnja z Barcelonino "sveto travo". Katalonci naj bi že imeli dovoljenje za igranje tekem, z največjo dovoljeno kapaciteto 27 tisoč ljudi, Laporta si želi pridobiti dovoljenje, ki bi to številko povečalo na 45 tisoč: "Vsi v klubu se trudimo, da nam to uspe čim prej. Prvo tekmo bomo odigrali takoj, ko dobimo licenco, če se to zgodi pred reprezentančnim premorom, se bomo vrnili že proti Athleticu iz Bilbaa, 22. novembra," je na treningu povedal 63-letni Katalonec.

Povratek domov je za Barcelono pomemben tudi iz finančnega vidika. Nov stadion bo imel rekordno kapaciteto na stari celini, sprejel bo kar 105.000 navijačev. O sentimentalni vrednosti vrnitve pa ni treba izgubljati besed. "Igranje na Montjuicu je izpadlo bolje, kot smo pričakovali, ampak Camp Nou je naš dom. Tu so se nam zgodile številne, skoraj mitske stvari. Lahko si predstavljam, da osvojimo Ligo prvakov prav na tem stadionu," je izjavil čustveni Laporta.

