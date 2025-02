Nova blamaža španskih sodnikov, Barca skočila na prvo mesto

Tekmo med Barcelono in Rayo Vallecanom so bolje otvorili domačini, ki so bili dvakrat nevarni preko Raphinhe, v odlični priložnosti pa se je znašel tudi Lamine Yamal, ki je slabo odreagiral. V 25. minuti je gostujoči vratar po podaji iz kota brez težav ulovil žogo. Daleč od vsega dogajanja je po dvoboju s Pathom Cissom padel Inigo Martinez, glavni sodnik Mario Melero pa je po ogledu posnetka pokazal na belo točko. Nekaj minut pred tem je do podobne, če ne celo hujše situacije prišlo na drugi strani, ko je Hector Fort skorajda slekel Abdula Mumina, ki je, kljub vlečenju za dres, prišel do strela z glavo iz neposredne bližine. Melero takrat ni dobil opozorila iz VAR sobe, sam pa je ocenil, da je bilo vse čisto.

Najstrožjo kazen za Barcelono je Robert Lewandowski realiziral, kmalu za tem pa se je v sijajni priložnosti za povišanje prednosti znašel Yamal, a potrdil slabo dnevno formo. V 37. minuti se je Wojciech Szczesny po strelu Randyja Nteke izkazal z obrambo, v nadaljevanju akcije pa še ubranil strel Alvara Garcie. V končnici polčasa smo spremljali enosmerni promet proti vratom Kataloncev, katerih obramba je klonila v 43. minuti, ko je zabil Jorge de Frutos, sodniki pa mu zadetka niso priznali, saj so hitro ocenili, da je Nteka v prepovedanem položaju vplival na potek akcije. Izdihljaji prvega polčasa so prinesli novo sporno situacijo, Pau Cubarsi je porušil Cissa, gostje so ponovno zahtevali enajstmetrovko, a je še enkrat več niso dobili.