Petarda Barcelone za novo prepričljivo zmago

Barcelona je v obračun vstopila kot izrazita favoritinja. Varovanci Hansija Flicka so prvenstvo začeli s kar 5:0 proti Elcheju, nato pa so z 2:0 odpravili še Athletic iz Bilbaa. Toda začetek tretje tekme ni šel po načrtih Kataloncev.
V 12. minuti je sledil hladen tuš. Jules Kounde je slabo posredoval na desni strani obrambe, Alvaro García je prodrl proti golovi črti in ostro podal pred vrata, kjer je bil najhitrejši Sergio Camello, ki je z neposredne bližine zadel za presenetljivih 0:1.
To je bil sploh prvi zadetek, ki ga je Barcelona prejela v novi ligaški sezoni. A veselje gostov ni trajalo dolgo. Barcelona je odgovorila silovito. V 19. minuti je Raphinha prejel žogo pred kazenskim prostorom, se otresel Patheja Cissa in z natančnim strelom po tleh zadel za 1:1.
Le dobro minuto pozneje je Lamine Yamal na desni strani kazenskega prostora sprejel žogo, si ustvaril nekaj prostora in z imenitnim strelom z levico zadel v bližnji zgornji kot. 19-letni španski zvezdnik je prišel do 50. gola za prvo moštvo Barcelone v vseh tekmovanjih.
Katalonci so imeli že pred odmorom priložnost za tretji zadetek. Kounde je v sodnikovem dodatku žogo celo spravil v mrežo, toda Francoz se je pred tem znašel v prepovedanem položaju.
Kar domačim ni uspelo ob koncu prvega polčasa, jim je takoj po vrnitvi iz slačilnic. Barcelona je izpeljala hitro akcijo, Anthony Gordon je prodrl po levi strani in poslal nevarno žogo pred vrata. Branilec Florian Lejeune je poskušal preprečiti zaključek Raphinhe, a jo namesto tega preusmeril v lastno mrežo za 3:1.
V 59. minuti je po kotu Unaija Lopeza na prvi vratnici odlično reagiral Camello in z glavo dosegel svoj drugi zadetek večera. Le nekaj trenutkov pozneje so bili gostje celo blizu izenačenju. Joan García je odbil nevarno žogo pred vrata, Camello pa je znova prišel do zaključka, toda njegov strel z neposredne bližine je blokiral Pau Cubarsi in preprečil hat-trick 25-letnega Španca.
Rayo svoje priložnosti ni izkoristil, Barcelona pa ga je kaznovala. V 71. minuti je Kounde z dolgo diagonalno podajo našel Gordona. Anglež je na levi strani iz igre izločil Lejeuna in s peto nastavil žogo Raphinhi, Brazilec pa je z močnim nizkim strelom poskrbel za 4:2.
Kapetan Barcelone je tako dosegel že peti gol v prvih treh ligaških nastopih sezone. Tako učinkovitega začetka Barceloninega nogometaša v La Ligi ni bilo vse od Lionela Messija v sezoni 2017/18. Barcelona je v zaključku tekme prek Yamala dodala še peti zadetek in dokončno potrdila prepričljivo zmago s 5:2.
Izid, španska La Liga, 3. krog:
Barcelona - Rayo Vallecano 5:2 (2:1)
Raphinha 19., 71., Yamal 21., 90., Lejeune 51./ag.; Camello 12., 59.
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