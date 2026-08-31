Petarda Barcelone za novo prepričljivo zmago

Barcelona je v obračun vstopila kot izrazita favoritinja. Varovanci Hansija Flicka so prvenstvo začeli s kar 5:0 proti Elcheju, nato pa so z 2:0 odpravili še Athletic iz Bilbaa. Toda začetek tretje tekme ni šel po načrtih Kataloncev.

V 12. minuti je sledil hladen tuš. Jules Kounde je slabo posredoval na desni strani obrambe, Alvaro García je prodrl proti golovi črti in ostro podal pred vrata, kjer je bil najhitrejši Sergio Camello, ki je z neposredne bližine zadel za presenetljivih 0:1.

To je bil sploh prvi zadetek, ki ga je Barcelona prejela v novi ligaški sezoni. A veselje gostov ni trajalo dolgo. Barcelona je odgovorila silovito. V 19. minuti je Raphinha prejel žogo pred kazenskim prostorom, se otresel Patheja Cissa in z natančnim strelom po tleh zadel za 1:1.

Le dobro minuto pozneje je Lamine Yamal na desni strani kazenskega prostora sprejel žogo, si ustvaril nekaj prostora in z imenitnim strelom z levico zadel v bližnji zgornji kot. 19-letni španski zvezdnik je prišel do 50. gola za prvo moštvo Barcelone v vseh tekmovanjih.