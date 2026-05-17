Nogomet

Barcelona, Real in Atletico Madrid suvereno do treh točk

Madrid, 17. 05. 2026 22.53 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Barcelona ugnala Betis

Nogometaši v Španiji so odigrali tekme 37., predzadnjega kroga. V boju za vrh je že pred tem krogom vse odločeno, bolj zanimiv je boj za obstanek, kjer je v sredini in na dnu lestvice precejšnja gneča. Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka je danes z 1:0 premagal Girono, prvak Barcelona je zvečer gostila Betis in zmagala s 3:1.

Prva Barcelona in drugi Real Madrid teh mest do konca sezone ne moreta več zapraviti, lahko pa še pride do sprememb na tretjem in četrtem mestu ter na mestih, ki prinašajo evropska tekmovanja.

FOTO: Profimedia

V boju na daljavo za končno tretje mesto je Villarreal krog začel s tremi točkami prednosti pred Atleticom (69–66). Danes je Atletico, tokrat spet z Oblakom v vratih, gostil Girono. Z zadetkom Ademole Lookmana iz 21. minute je Atletico dobil vse tri točke.

Z njimi je zdaj na lestvici (69) ujel Villarreal, ki je gostoval pri Rayu Vallecanu in izgubil z 0:2.

FOTO: Profimedia

Madridski Real je igral pri Sevilli, ki dva kroga pred koncem še ni imela zagotovljenega obstanka. Slavil je z 1:0, potem ko je edini gol že v zgodnjem obdobju tekme dosegel Vinicius.

FOTO: Profimedia

V večerni tekmi je Barcelona s 3:1 premagala Betis. Za domače je prva dva gola dosegel Raphinha (28., 52.), tretjega pa Joao Cancelo (74.). Pet minut pred koncem so pri blaugrani iz igre potegnili Roberta Lewandowskega, ki so ga lahko na njegovi zadnji tekmi na Camp Nouu tako navijači pozdravili s stoječimi ovacijami.

Barca ima 94 točk, Real 83, Villarreal in Atletico pa po 69.

FOTO: Profimedia

V preostalih tekmah kroga sta Athletic Bilbao in Celta igrala 1:1, Elche je premagal Getafe z 1:0, v obračunu z dna lestvice je pomembne tri točke dosegel Levante po 2:0 proti Mallorci, pa tudi Espanyol, ki je v gosteh z 2:1 premagal Osasuno. Že odpisani Oviedo je z 0:1 klonil proti Alavesu, do pomembnih točk je v gosteh s 4:3 proti Sociedadu prišla Valencia.

Girona je po porazu zdrsnila na rob izpada na 18. mesto s 40 točkami, eno manj ima Mallorca, Oviedo je daleč zadaj z 29. Na mestih tik nad mejo izpada pa je gneča tudi precejšnja, 13. Sevillo in 17. Elche loči le točka, vmes pa so še Alaves, Levante in Osasuna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi 37. kroga la lige:

Athletic Bilbao – Celta Vigo 1:1 (0:1)

Atletico Madrid – Girona 1:0 (1:0)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico)

Elche – Getafe 1:0 (1:0)

Levante – Mallorca 2:0 (1:0)

Osasuna – Espanyol 1:2 (0:1)

Oviedo – Alaves 0:1 (0:1)

Rayo Vallecano – Villarreal 2:0 (1:0)

Real Sociedad – Valencia 3:4 (1:2)

Sevilla – Real Madrid 0:1 (0:1)

Barcelona – Betis 3:1 (1:0)

la liga barcelona atletico madrid real madrid

