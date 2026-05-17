Barcelona, Real in Atletico Madrid suvereno do treh točk

Prva Barcelona in drugi Real Madrid teh mest do konca sezone ne moreta več zapraviti, lahko pa še pride do sprememb na tretjem in četrtem mestu ter na mestih, ki prinašajo evropska tekmovanja.

V boju na daljavo za končno tretje mesto je Villarreal krog začel s tremi točkami prednosti pred Atleticom (69–66). Danes je Atletico, tokrat spet z Oblakom v vratih, gostil Girono. Z zadetkom Ademole Lookmana iz 21. minute je Atletico dobil vse tri točke. Z njimi je zdaj na lestvici (69) ujel Villarreal, ki je gostoval pri Rayu Vallecanu in izgubil z 0:2.

Navijači Atletico Madrida so se poslovili od Antoina Griezmanna FOTO: Profimedia

Madridski Real je igral pri Sevilli, ki dva kroga pred koncem še ni imela zagotovljenega obstanka. Slavil je z 1:0, potem ko je edini gol že v zgodnjem obdobju tekme dosegel Vinicius.

V večerni tekmi je Barcelona s 3:1 premagala Betis. Za domače je prva dva gola dosegel Raphinha (28., 52.), tretjega pa Joao Cancelo (74.). Pet minut pred koncem so pri blaugrani iz igre potegnili Roberta Lewandowskega, ki so ga lahko na njegovi zadnji tekmi na Camp Nouu tako navijači pozdravili s stoječimi ovacijami. Barca ima 94 točk, Real 83, Villarreal in Atletico pa po 69.

V preostalih tekmah kroga sta Athletic Bilbao in Celta igrala 1:1, Elche je premagal Getafe z 1:0, v obračunu z dna lestvice je pomembne tri točke dosegel Levante po 2:0 proti Mallorci, pa tudi Espanyol, ki je v gosteh z 2:1 premagal Osasuno. Že odpisani Oviedo je z 0:1 klonil proti Alavesu, do pomembnih točk je v gosteh s 4:3 proti Sociedadu prišla Valencia. Girona je po porazu zdrsnila na rob izpada na 18. mesto s 40 točkami, eno manj ima Mallorca, Oviedo je daleč zadaj z 29. Na mestih tik nad mejo izpada pa je gneča tudi precejšnja, 13. Sevillo in 17. Elche loči le točka, vmes pa so še Alaves, Levante in Osasuna.

* Izidi 36. kroga la lige: